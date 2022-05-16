Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
2 Тест: какой клуб дороже?
Тест: какой клуб дороже?
3 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото

Серия А. «Ювентус» упустил победу над «Лацио» на 96-й минуте

В 37-м туре чемпионата Италии «Ювентус» дома сыграл вничью с «Лацио» со счетом 2:2.

В составе туринцев отличились Альваро Мората и Душан Влахович.

Римляне отыгрались на 96-й минуте благодаря голу Сергея Милинковича-Савича.

Несмотря на результат, обе команды остались на тех же местах в таблице Серии А: «Ювентус» – на четвертом, «Лацио» – на пятом.

Италия. Серия А. 37-й тур

Ювентус – Лацио – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Влахович, 10; 2:0 – Мората, 36; 2:1 – Сандро, 51 (в свои ворота); 2:2 – Милинкович-Савич, 90+6.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
Кьеллини под овации заменили на 18-й минуте матча с «Лацио». Это его последняя домашняя игра за «Ювентус»
Бонуччи станет новым капитаном «Ювентуса»
«Это были семь лет волшебства». Дибала попрощался с фанатами «Ювентуса» 3
Источник: «Бомбардир»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

16.05.2022 23:42
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +10

    gnuujwktdjgugbw 18 минут назад

    Наш ответ на сaнкции. Нoвый метод заpаботка на пeндoсах. Возможность заработать хоpошие дeньги ----->>>> https://ja.cat/nashotvet

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11