Серия А. «Ювентус» упустил победу над «Лацио» на 96-й минуте

В 37-м туре чемпионата Италии «Ювентус» дома сыграл вничью с «Лацио» со счетом 2:2.
В составе туринцев отличились Альваро Мората и Душан Влахович.
Римляне отыгрались на 96-й минуте благодаря голу Сергея Милинковича-Савича.
Несмотря на результат, обе команды остались на тех же местах в таблице Серии А: «Ювентус» – на четвертом, «Лацио» – на пятом.
Италия. Серия А. 37-й тур
Голы: 1:0 – Влахович, 10; 2:0 – Мората, 36; 2:1 – Сандро, 51 (в свои ворота); 2:2 – Милинкович-Савич, 90+6.
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Источник: «Бомбардир»