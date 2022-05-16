Тен Хаг: «Роналду – гигант. Конечно, я хочу, чтобы он остался в «МЮ»

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг озвучил свою позицию по поводу будущего форварда Криштиану Роналду в клубе.

«Роналду – гигант, он уже столько всего показал. Думаю, Криштиану по-прежнему очень амбициозен.

Конечно, я хочу, чтобы он остался. Роналду был очень важен для «МЮ» в этом году, он способен выдавать отличную статистику», – сказал тен Хаг.

«Юнайтед» объявил о возвращении Роналду в августе прошлого года.

С тех пор он забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах.

Контракт 37-летнего португальца с клубом действует до 2023 года.

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