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Дзюба: «Почему не праздновал чемпионство с «Зенитом»? О господи»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не стал общаться с журналистами после матча 29-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1), а дал только одну реплику.

– Почему оба раза – ни после матча с «Локомотивом», ни после матча с «Химками» – не праздновал чемпионство с «Зенитом»? Артем, ты больше не зенитовец?

– О господи.

  • Дзюбой интересуется сербская «Црвена Звезда».
  • В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 38 матчах.
  • Нападающему в августе исполнится 34 года. Контракт с «Зенитом» заканчивается летом.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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Комментарии2
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    Рейтинг: +6521

    Semenycch 34 минуты назад

    Сколько же уродов носит Русская земля!

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    Рейтинг: +992

    edw7777 1 час назад

    Оставьте человека в покое. Откуда такая жестокость?!

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