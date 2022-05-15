Дзюба: «Почему не праздновал чемпионство с «Зенитом»? О господи»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не стал общаться с журналистами после матча 29-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1), а дал только одну реплику.

– Почему оба раза – ни после матча с «Локомотивом», ни после матча с «Химками» – не праздновал чемпионство с «Зенитом»? Артем, ты больше не зенитовец?

– О господи.

Дзюбой интересуется сербская «Црвена Звезда».

В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 38 матчах.

Нападающему в августе исполнится 34 года. Контракт с «Зенитом» заканчивается летом.

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