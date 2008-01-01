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Орлов: «Дзюба – легенда «Спартака». Ему пора уходить из «Зенита»

Спортивный журналист Геннадий Орлов прокомментировал будущий уход из «Зенита» форварда Артема Дзюбы. У него летом истекает контракт.

«Расставание с Дзюбой не станет большим событием для Петербурга. Уже все понимают, что ему пора уходить из «Зенита».

Он легенда спартаковского клуба. Последние два года фанаты на «Вираже» освистывают его фамилию при объявлении состава. Уход Дзюбы не станет потерей – команда уже несколько месяцев фактически играет без него.

В игре со «Спартаком» вышел на замену и тоже ничего не смог сделать. Он уже маломаневренный нападающий, не игрок основного состава», – сказал Орлов.

  • Дзюбой интересуется сербская «Црвена Звезда».
  • В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 38 матчах.
  • Нападающему в августе исполнится 34 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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Сегодня, 20:31
Комментарии6
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    Рейтинг: +4881

    polt 33 минуты назад

    Хоронит Дзюбу.

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    Рейтинг: +1275

    Loko_Roma 44 минуты назад

    Гешка - Белая горячка, опять до интернета добрался

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    Рейтинг: +7087

    серега кашин 1 час назад

    у орлова очередной припадок

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    Рейтинг: +158

    Номэд 1 час назад

    И тут флюгера понесло..

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    Рейтинг: +14606

    Barmaleushka 1 час назад

    Ах-ха-ха ! Точнее и не скажешь !!! Легенда Спартака )))

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    Рейтинг: +3192

    serhio80 2 часа назад

    рукоблуд это легенда всей питерской петушатни. гена, ты старенький, ты просто забыл как шлюбе подмахивал)

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