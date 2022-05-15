Орлов: «Дзюба – легенда «Спартака». Ему пора уходить из «Зенита»

Спортивный журналист Геннадий Орлов прокомментировал будущий уход из «Зенита» форварда Артема Дзюбы. У него летом истекает контракт.

«Расставание с Дзюбой не станет большим событием для Петербурга. Уже все понимают, что ему пора уходить из «Зенита».

Он легенда спартаковского клуба. Последние два года фанаты на «Вираже» освистывают его фамилию при объявлении состава. Уход Дзюбы не станет потерей – команда уже несколько месяцев фактически играет без него.

В игре со «Спартаком» вышел на замену и тоже ничего не смог сделать. Он уже маломаневренный нападающий, не игрок основного состава», – сказал Орлов.

Дзюбой интересуется сербская «Црвена Звезда».

В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 38 матчах.

Нападающему в августе исполнится 34 года.

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