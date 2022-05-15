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  • Орлов: «Дзюба – легенда «Спартака». Ему пора уходить из «Зенита»

Орлов: «Дзюба – легенда «Спартака». Ему пора уходить из «Зенита»

15 мая 2022, 20:31
7

Спортивный журналист Геннадий Орлов прокомментировал будущий уход из «Зенита» форварда Артема Дзюбы. У него летом истекает контракт.

«Расставание с Дзюбой не станет большим событием для Петербурга. Уже все понимают, что ему пора уходить из «Зенита».

Он легенда спартаковского клуба. Последние два года фанаты на «Вираже» освистывают его фамилию при объявлении состава. Уход Дзюбы не станет потерей – команда уже несколько месяцев фактически играет без него.

В игре со «Спартаком» вышел на замену и тоже ничего не смог сделать. Он уже маломаневренный нападающий, не игрок основного состава», – сказал Орлов.

  • Дзюбой интересуется сербская «Црвена Звезда».
  • В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 38 матчах.
  • Нападающему в августе исполнится 34 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дзюба Артем Орлов Геннадий
Комментарии (7)
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serhio80
1652636216
рукоблуд это легенда всей питерской петушатни. гена, ты старенький, ты просто забыл как шлюбе подмахивал)
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серега кашин
1652637244
у орлова очередной припадок
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Loko_Roma
1652641140
Гешка - Белая горячка, опять до интернета добрался
Ответить
polt
1652641846
Хоронит Дзюбу.
Ответить
NewLife
1652644770
Зюбу раньше недолюливали за балабольство, но стали ненавидеть, когда из него на ровном месте попытались сделать пропагандискую икону и даже его позорные ролики пытались отмазать. Но ведь все помнят, как раньше этот престарелый флюгер славословил своего любимца.
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zigbert
1652687362
Скорей легенда Зенита в который он шел за титулами и получил их. Здесь его подняли до небес. Почувствовав это он становился еще наглее в своем поведении.
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