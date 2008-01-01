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«Открытие Банк Арена» освистала Дзюбу на матче с «Зенитом»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в матче 29-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1) вышел на замену на 63-й минуте. Трибуны «Открытие Банк Арены» освистали выход игрока.

Дзюба – воспитанник «Спартака», забил за команду 26 голов в чемпионате России.

  • Дзюбой интересуется сербская «Црвена Звезда».
  • В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 38 матчах.
  • Нападающему в августе исполнится 34 года. Контракт с «Зенитом» истекает летом.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +3198

    lordmrv 1 час назад

    Он играл, он забыл, все кричал - п.и.д.о.р, а ему это слава!

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    Рейтинг: +147

    fakeid 2 часа назад

    ну ахренеть теперь. может, сразу после каждого матча будете писать, что вираж освистал дзюбу? а оно так и есть. он всё время под этим прессом, и вираж его никогда не примет, поскольку хряк.даже голы дзюбы никогда не празднуются на вираже. а он всё забивает и забивает. стыдно за спартаг.

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    Рейтинг: +3198

    lordmrv > fakeid 1 час назад

    пока ты, чмо, будешь так называть наш клуб, то бы будете -Бзенит, Вонючая бомжарня, ********** и т.д.

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