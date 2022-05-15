«Открытие Банк Арена» освистала Дзюбу на матче с «Зенитом»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в матче 29-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1) вышел на замену на 63-й минуте. Трибуны «Открытие Банк Арены» освистали выход игрока.

Дзюба – воспитанник «Спартака», забил за команду 26 голов в чемпионате России.

Дзюбой интересуется сербская «Црвена Звезда».

В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 38 матчах.

Нападающему в августе исполнится 34 года. Контракт с «Зенитом» истекает летом.

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