«Зенит» не планирует продлевать контракт с Дзюбой («Мутко против»)

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба покинет клуб по окончании сезона. Об этом написал источник.

«Артем Дзюба не продлевал контракт с «Зенитом». И, насколько я знаю, вообще не планирует продлевать.

Вариант, при котором Артeм подписывает контракт на год и уходит в аренду, даже не обсуждается», – написал телеграм-канал «Мутко против».

Дзюбой интересуется сербская «Црвена Звезда».

В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 38 матчах.

Нападающему в августе исполнится 34 года. Контракт с «Зенитом» истекает летом.

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