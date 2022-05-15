«Зенит» не планирует продлевать контракт с Дзюбой («Мутко против»)

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба покинет клуб по окончании сезона. Об этом написал источник.
«Артем Дзюба не продлевал контракт с «Зенитом». И, насколько я знаю, вообще не планирует продлевать.
Вариант, при котором Артeм подписывает контракт на год и уходит в аренду, даже не обсуждается», – написал телеграм-канал «Мутко против».
- Дзюбой интересуется сербская «Црвена Звезда».
- В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 38 матчах.
- Нападающему в августе исполнится 34 года. Контракт с «Зенитом» истекает летом.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: телеграм-канал «Мутко против»