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«Зенит» не планирует продлевать контракт с Дзюбой («Мутко против»)

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба покинет клуб по окончании сезона. Об этом написал источник.

«Артем Дзюба не продлевал контракт с «Зенитом». И, насколько я знаю, вообще не планирует продлевать.

Вариант, при котором Артeм подписывает контракт на год и уходит в аренду, даже не обсуждается», – написал телеграм-канал «Мутко против».

  • Дзюбой интересуется сербская «Црвена Звезда».
  • В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 38 матчах.
  • Нападающему в августе исполнится 34 года. Контракт с «Зенитом» истекает летом.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +629

    Suvorov51 55 минут назад

    Ну вот пришло время Щубе в наш Арсенал возвращаться. приходи будешь нормально работать попадешь в основу. ты правда сейчас слабоват.но для ФНЛ подойдешь. а бомжатнику ты больше не нужен. он склоняются к наёмникам. правда они тоже не блещут.ну что это за шемьпиньон. что не может обыграть разобранную команду которая на 10 месте да и то судьи купленные помогают

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    Рейтинг: +64080

    portero 2 часа назад

    Юрик то и Сергеев хуже в воздухе чем Дзюбило...

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    Рейтинг: +2080

    serglider > portero 1 час назад

    А что толку? В РПЛ Зеня все равно побеждают, хоть с ним - хоть без него, а в еврокубках зДюба играет как полено, даже его рост не помогает)))

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    Рейтинг: +4803

    ySS > portero 10 секунд назад

    Техникой провокационного толчка перед единоборством овладел давно и в совершенстве, правда, с рук это сходит только в зените)

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