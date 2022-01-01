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«Как эти дебилы футбол смотрят? «Зениту» поставили левый пенальти». Канчельскис – о судействе в матче «Спартак» – «Зенит»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис недоволен работой судей на матче 29-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (1:1). В поле работал сочинец Павел Кукуян.

«Первый тайм был никакой. Во втором тайме немного ожили. Гол вроде бы неплохой. Но в конце был поставлен левый пенальти. Там не было пенальти. Как эти дебилы вообще футбол смотрят? У них четверо судей, и всe равно ничего не видят. VAR вообще нужно убирать. Уберите VAR — он мешает футболу. Как бы я не относился к «Спартаку», но в этой ситуации я за них», – сказал Канчельскис.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии6
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    Рейтинг: +11419

    Вомбат 7 минут назад

    То есть Малком правильно забил гол, так что ли, Андрей?

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    Рейтинг: +952

    qawzsexdr 25 минут назад

    Тогда пусть скажет зачем судья свистел, если нарушения не было, (судьи ведь сами говорят нужно довести эпизод до конца а потом уже разбираться), не было бы свистка был бы гол.

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    Рейтинг: +14543

    Barmaleushka > qawzsexdr 18 минут назад

    У него наверно ставка "прогорела" , вот и бесится .

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    Рейтинг: +134

    fakeid 30 минут назад

    7:1, жрите гвно, рылы.

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    Рейтинг: +4236

    mopecekca > fakeid 25 минут назад

    да успокойся уже, *****....нормальный итог

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    Рейтинг: +134

    fakeid 31 минуту назад

    ну а гол-то чистый был. только кукуяновские подсуетились, чтобы его отменили и назначили пенальти, тем самым дав шанс на спасение хрякам. позор.

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