«Как эти дебилы футбол смотрят? «Зениту» поставили левый пенальти». Канчельскис – о судействе в матче «Спартак» – «Зенит»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис недоволен работой судей на матче 29-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (1:1). В поле работал сочинец Павел Кукуян.

«Первый тайм был никакой. Во втором тайме немного ожили. Гол вроде бы неплохой. Но в конце был поставлен левый пенальти. Там не было пенальти. Как эти дебилы вообще футбол смотрят? У них четверо судей, и всe равно ничего не видят. VAR вообще нужно убирать. Уберите VAR – он мешает футболу. Как бы я не относился к «Спартаку», но в этой ситуации я за них», – сказал Канчельскис.

«Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.

«Спартак» идет в РПЛ 10-м.

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов тоже считает, что пенальти был назначен ошибочно.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?