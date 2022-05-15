Медведев – о будущем Дзюбы: «У него есть варианты. Главное, чтобы ему было комфортно и выгодно»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о будущем нападающего команды Артема Дзюбы.

«Мы продолжаем вести с ним беседы о продолжении его карьеры либо в «Зените», либо в другой команде. У него есть варианты. Главное, чтобы ему было комфортно и выгодно», – сказал Медведев.

Дзюбой интересуется сербская «Црвена Звезда».

В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.

Нападающему в августе исполнится 34 года.

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