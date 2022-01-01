Медведев – о будущем Дзюбы: «У него есть варианты. Главное, чтобы ему было комфортно и выгодно»

Дзюба выбирает, но очевидно выгодных предложений нашим игрокам не делают... не за что.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о будущем нападающего команды Артема Дзюбы.
«Мы продолжаем вести с ним беседы о продолжении его карьеры либо в «Зените», либо в другой команде. У него есть варианты. Главное, чтобы ему было комфортно и выгодно», – сказал Медведев.
- Дзюбой интересуется сербская «Црвена Звезда».
- В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.
- Нападающему в августе исполнится 34 года.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
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