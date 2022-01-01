Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: футболист или порноактер?
Тест: футболист или порноактер?
2 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?

Медведев – о будущем Дзюбы: «У него есть варианты. Главное, чтобы ему было комфортно и выгодно»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о будущем нападающего команды Артема Дзюбы.

«Мы продолжаем вести с ним беседы о продолжении его карьеры либо в «Зените», либо в другой команде. У него есть варианты. Главное, чтобы ему было комфортно и выгодно», – сказал Медведев.

  • Дзюбой интересуется сербская «Црвена Звезда».
  • В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.
  • Нападающему в августе исполнится 34 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Дзюба покинул «Открытие Банк Арену» с тремя охранниками и упомянул Белград. Им интересуется «Црвена Звезда»
Селихов, Рассказов, Пруцев – в основе «Спартака» на матч с «Зенитом»; Дзюба остался на скамейке 15
Сергеев: «Хочу оказаться на поле вместе с Дзюбой»
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:25
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +64035

    portero 54 минуты назад

    Дзюба выбирает, но очевидно выгодных предложений нашим игрокам не делают... не за что.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +150

    Номэд 54 минуты назад

    Ему комфортно лысого гонять на диване, снимая на телефон...

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11