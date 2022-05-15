РПЛ. «Урал» разгромил «Рубин» и обезопасился от прямого вылета, Шатов забил своей бывшей команде

«Урал» в предпоследнем туре РПЛ разгромил «Рубин». Гол и ассист у бывшего полузащитника казанцев Олега Шатова.

Команда Игоря Шалимова обезопасила себя от прямого вылета из РПЛ.

«Рубин» в последнем туре сыграет за выживание в очном матче с «Уфой». Поражение казанцев будет означать их вылет.

Россия. РПЛ. 29-й тур

Урал (Екатеринбург) – Рубин (Казань) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Бикфалви, 23; 2:0 – Шатов, 57; 3:0 – Бикфалви, 71.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кузьмичeв, Шатов (Гаджимурадов, 74), Подберeзкин, Бикфалви (Агеев, 89), Егорычев, Мишкич, Железнов (Юшин, 78), Августыняк (Евсеев, 79).

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Зуев (Кузнецов, 62), Ломовицкий (Бакаев, 75), Кучаев (Апшацев, 75), Самошников (Фаттахов, 77), Абильдгор, Онугха, Лисакович.

Предупреждения: нет – Кучаев, 24; Кузнецов, 65; Самошников, 76.

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