РПЛ. «Урал» разгромил «Рубин» и обезопасился от прямого вылета, Шатов забил своей бывшей команде

Жаль Рубин, но Казань теряет позиции в спорте. См. хоккей, волейбол и баскетбол, а уж Рубин совсем плох.
«Урал» в предпоследнем туре РПЛ разгромил «Рубин». Гол и ассист у бывшего полузащитника казанцев Олега Шатова.
Команда Игоря Шалимова обезопасила себя от прямого вылета из РПЛ.
«Рубин» в последнем туре сыграет за выживание в очном матче с «Уфой». Поражение казанцев будет означать их вылет.
Россия. РПЛ. 29-й тур
Урал (Екатеринбург) – Рубин (Казань) – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Бикфалви, 23; 2:0 – Шатов, 57; 3:0 – Бикфалви, 71.
«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кузьмичeв, Шатов (Гаджимурадов, 74), Подберeзкин, Бикфалви (Агеев, 89), Егорычев, Мишкич, Железнов (Юшин, 78), Августыняк (Евсеев, 79).
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Зуев (Кузнецов, 62), Ломовицкий (Бакаев, 75), Кучаев (Апшацев, 75), Самошников (Фаттахов, 77), Абильдгор, Онугха, Лисакович.
Предупреждения: нет – Кучаев, 24; Кузнецов, 65; Самошников, 76.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?