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РПЛ. «Урал» разгромил «Рубин» и обезопасился от прямого вылета, Шатов забил своей бывшей команде

«Урал» в предпоследнем туре РПЛ разгромил «Рубин». Гол и ассист у бывшего полузащитника казанцев Олега Шатова.

Команда Игоря Шалимова обезопасила себя от прямого вылета из РПЛ.

«Рубин» в последнем туре сыграет за выживание в очном матче с «Уфой». Поражение казанцев будет означать их вылет.

Россия. РПЛ. 29-й тур

Урал (Екатеринбург) – Рубин (Казань) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Бикфалви, 23; 2:0 – Шатов, 57; 3:0 – Бикфалви, 71.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кузьмичeв, Шатов (Гаджимурадов, 74), Подберeзкин, Бикфалви (Агеев, 89), Егорычев, Мишкич, Железнов (Юшин, 78), Августыняк (Евсеев, 79).

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Зуев (Кузнецов, 62), Ломовицкий (Бакаев, 75), Кучаев (Апшацев, 75), Самошников (Фаттахов, 77), Абильдгор, Онугха, Лисакович.

Предупреждения: нет – Кучаев, 24; Кузнецов, 65; Самошников, 76.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 15:49
Комментарии9
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    Рейтинг: +3617

    ААМ 27 секунд назад

    Жаль Рубин, но Казань теряет позиции в спорте. См. хоккей, волейбол и баскетбол, а уж Рубин совсем плох.

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    Рейтинг: +3373

    CSKA57 1 минуту назад

    Нет слов, одни эмоции! В ЦСКА Слуцкий долгое время блистал, завалил последний сезон. В сборной как тренер не очень отметился, пробыв всего год. Хал Сити, Витесс тоже оказались не для него. Рубин выводит в ФНЛ. И не надо все валить на игроков. Слуцкий - тренер-неудачник! Очень жаль Рубин!

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    Рейтинг: +7078

    серега кашин 6 минут назад

    пора быказани вылетить в фнл, а то они не играют а только мучаются

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    Рейтинг: +6962

    BarStep 20 минут назад

    Уральские самоцветы!

    Ах да, красавцы с Урала, хотел сказать)

    0
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    Рейтинг: +22555

    JTherry 21 минуту назад

    Урал достойно провел игру и заслуженно одержал победу, молодцы ребята..! Слуцкий напрямую выведет в ФНЛ рубиновых или все же в стыки попадет..?

    1
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    Рейтинг: +49715

    MaxRnD 22 минуты назад

    Давно у нас так тренера не позорились

    1
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    Рейтинг: +226

    Slavan62 27 минут назад

    Лёне надо идти на МАТЧ ТВ. Способности тренера у него угасли

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    Рейтинг: +13612

    Skull_Boy > Slavan62 21 минуту назад

    Причем тут Леня, если Рубин собран из никчемных отбросов команд лиги - Зотов, Зуев, Ломовицкий, Кучаев, Онугха и Лисакович

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    Рейтинг: +572

    garet12222 27 минут назад

    Урал был прекрасен! ну или никакой Рубин! матч было приятно смотреть. Судьи видно не было

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