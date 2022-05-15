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  • РПЛ. «Урал» разгромил «Рубин» и обезопасился от прямого вылета, Шатов забил своей бывшей команде

РПЛ. «Урал» разгромил «Рубин» и обезопасился от прямого вылета, Шатов забил своей бывшей команде

15 мая 2022, 15:49
16

«Урал» в предпоследнем туре РПЛ разгромил «Рубин». Гол и ассист у бывшего полузащитника казанцев Олега Шатова.

Команда Игоря Шалимова обезопасила себя от прямого вылета из РПЛ.

«Рубин» в последнем туре сыграет за выживание в очном матче с «Уфой». Поражение казанцев будет означать их вылет.

Россия. РПЛ. 29-й тур

Урал (Екатеринбург) – Рубин (Казань) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Бикфалви, 23; 2:0 – Шатов, 57; 3:0 – Бикфалви, 71.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кузьмичeв, Шатов (Гаджимурадов, 74), Подберeзкин, Бикфалви (Агеев, 89), Егорычев, Мишкич, Железнов (Юшин, 78), Августыняк (Евсеев, 79).

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Зуев (Кузнецов, 62), Ломовицкий (Бакаев, 75), Кучаев (Апшацев, 75), Самошников (Фаттахов, 77), Абильдгор, Онугха, Лисакович.

Предупреждения: нет – Кучаев, 24; Кузнецов, 65; Самошников, 76.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Урал Рубин
Комментарии (16)
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garet12222
1652619048
Урал был прекрасен! ну или никакой Рубин! матч было приятно смотреть. Судьи видно не было
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Slavan62
1652619058
Лёне надо идти на МАТЧ ТВ. Способности тренера у него угасли
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MaxRnD
1652619359
Давно у нас так тренера не позорились
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JTherry
1652619443
Урал достойно провел игру и заслуженно одержал победу, молодцы ребята..! Слуцкий напрямую выведет в ФНЛ рубиновых или все же в стыки попадет..?
Ответить
BarStep
1652619447
Уральские самоцветы! Ах да, красавцы с Урала, хотел сказать)
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CSKA57
1652620631
Нет слов, одни эмоции! В ЦСКА Слуцкий долгое время блистал, завалил последний сезон. В сборной как тренер не очень отметился, пробыв всего год. Хал Сити, Витесс тоже оказались не для него. Рубин выводит в ФНЛ. И не надо все валить на игроков. Слуцкий - тренер-неудачник! Очень жаль Рубин!
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ААМ
1652620679
Жаль Рубин, но Казань теряет позиции в спорте. См. хоккей, волейбол и баскетбол, а уж Рубин совсем плох.
Ответить
Hoahin
1652621039
Рубину нужно полностью состав распускать и играть молодежкой, хуже уже не будет.
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portero
1652623621
Урал молодцы!!! Взяли важные очки...
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zigbert
1652641826
Очень уверенно провел весь матч Урал. Бикфалви вновь был великолепен. Урал с победой!
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