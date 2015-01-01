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Тихонов – о ролике «Спартака» про бездомного перед игрой с «Зенитом»: «Состоятельность нужно доказывать на поле, а не в интернете»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов отреагировал на клип клуба про бездомного перед матчем 29-го тура РПЛ против «Зенита».

«Ролик «Спартака»? Я считаю, что свою состоятельность нужно доказывать на поле, а не в интернете», – сказал Тихонов.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +3530

    Spirit_78 21 минуту назад

    А ещё интересен один момент. В конце ролика "актёр" выбрасывает мусор в реку. Вернулась ли съёмочная группа туда для того, чтобы убрать за собой? Почему-то я сомневаюсь.

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    Рейтинг: +15077

    ilichkadr > Spirit_78 4 минуты назад

    Свинота не приучена за собой убирать.

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    Рейтинг: +97

    fakeid 33 минуты назад

    прикол в том, что в ролике не бездомный, у него есть своё жильё. деревянное, покосившееся - но есть) тупые хряки, тупые тупые))

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