Тихонов – о ролике «Спартака» про бездомного перед игрой с «Зенитом»: «Состоятельность нужно доказывать на поле, а не в интернете»

А ещё интересен один момент. В конце ролика "актёр" выбрасывает мусор в реку. Вернулась ли съёмочная группа туда для того, чтобы убрать за собой? Почему-то я сомневаюсь.
Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов отреагировал на клип клуба про бездомного перед матчем 29-го тура РПЛ против «Зенита».
«Ролик «Спартака»? Я считаю, что свою состоятельность нужно доказывать на поле, а не в интернете», – сказал Тихонов.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 16:30 по Москве.
- «Зенит» досрочно стал чемпионом.
- «Спартак» идет в РПЛ 10-м.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?