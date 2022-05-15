Тихонов – о ролике «Спартака» про бездомного перед игрой с «Зенитом»: «Состоятельность нужно доказывать на поле, а не в интернете»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов отреагировал на клип клуба про бездомного перед матчем 29-го тура РПЛ против «Зенита».

«Ролик «Спартака»? Я считаю, что свою состоятельность нужно доказывать на поле, а не в интернете», – сказал Тихонов.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 16:30 по Москве.

«Зенит» досрочно стал чемпионом.

«Спартак» идет в РПЛ 10-м.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?