Мбаппе в третий раз подряд признают лучшим игроком сезона Лиги 1

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в ближайшее время получит очередную индивидуальную награду.

Его признают лучшим игроком Лиги 1 в сезоне-2021/22.

Для 23-летнего француза это будет третья подряд подобная награда.

В этом сезоне Мбаппе забил 24 гола и сделал 15 ассистов в 33 матчах чемпионата.

«ПСЖ» досрочно победил в Лиге 1.

Форвард может летом покинуть клуб в связи с истечением контракта.

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