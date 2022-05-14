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Мбаппе в третий раз подряд признают лучшим игроком сезона Лиги 1

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в ближайшее время получит очередную индивидуальную награду.

Его признают лучшим игроком Лиги 1 в сезоне-2021/22.

Для 23-летнего француза это будет третья подряд подобная награда.

  • В этом сезоне Мбаппе забил 24 гола и сделал 15 ассистов в 33 матчах чемпионата.
  • «ПСЖ» досрочно победил в Лиге 1.
  • Форвард может летом покинуть клуб в связи с истечением контракта.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Le Parisien

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