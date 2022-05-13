Восемь футболистов номинированы на звание лучшего молодого игрока сезона АПЛ

АПЛ определила восемь футболистов, которые претендуют на приз лучшему молодому игроку сезона. В него попали:
- Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»);
- Фил Фоден («Манчестер Сити»);
- Конор Галлахер («Кристал Пэлас»);
- Тайрик Митчелл («Кристал Пэлас»);
- Мэйсон Маунт («Челси»);
- Аарон Рэмсдейл («Арсенал»);
- Деклан Райс («Вест Хэм»);
- Букайо Сака («Арсенал»).
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: твиттер Sky Sports