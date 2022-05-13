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  • Восемь футболистов номинированы на звание лучшего молодого игрока сезона АПЛ

Восемь футболистов номинированы на звание лучшего молодого игрока сезона АПЛ

13 мая 2022, 21:36
2

АПЛ определила восемь футболистов, которые претендуют на приз лучшему молодому игроку сезона. В него попали:

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: твиттер Sky Sports
Англия. Премьер-лига
Комментарии (2)
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acor94
1652467463
Я думал молодые это до 18... А тут ремсдейл, которому завтра 24...
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