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Восемь футболистов номинированы на звание лучшего молодого игрока сезона АПЛ

АПЛ определила восемь футболистов, которые претендуют на приз лучшему молодому игроку сезона. В него попали:

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: твиттер Sky Sports

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2543

    acor94 1 час назад

    Я думал молодые это до 18... А тут ремсдейл, которому завтра 24...

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