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37-летний Кьеллини подтвердил уход из «Ювентуса»

Центральный защитник Джорджо Кьеллини сообщил, что летом покинет «Ювентус».

«Это были великолепные десять лет. Я сделал что мог и, надеюсь, что-то после себя оставляю.

В понедельник я попрощаюсь со стадионом, а потом, если еще будут силы, могу в последний раз сыграть против «Фиорентины».

Это мой выбор. Я рад, что ухожу, будучи на столь высоком уровне. Я много лет говорил, что не хочу заканчивать тогда, когда уже буду не в силах играть на прежнем уровне.

Я отдал все силы и скоро буду самым преданным фанатом «Ювентуса». После стольких лет в клубе нельзя просто избавиться от этих чувств», – сказал 37-летний итальянец.

  • Кьеллини перешел в «Ювентус» в 2005 году.
  • Он забил 36 голов и сделал 25 ассистов в 559 матчах.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Football Italia

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Комментарии2
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    Рейтинг: +2947

    Dgad 1 час назад

    Все на пенсию чтоли? Попылил бы чей еще пару лет в каком нибудь Дженоа или Кальяри

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    Рейтинг: +1184

    Artemka444 2 часа назад

    Красавчик!!!)))

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