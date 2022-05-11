Экс-агент Абрамов: «Орлову запрещено поднимать вопрос, почему в Питере всего один клуб. Сказали не вякать, иначе не будет комментировать»

«Зенит» следит за высказываниями комментатора Геннадия Орлова. Об этом рассказал бывший футбольный агент Владимир Абрамов.

«Питерским болельщикам тоже не очень понятно, почему у них одна команда в городе, почему нет плюрализма.

Геннадий Орлов по этому поводу никогда не открывал рот. Знаете, почему? А ему его заткнули давно. Сказали: «Будешь вякать – вообще не будешь комментировать». Как только он говорил что-то не так про «Зенит», ему брали долгую паузу. Его научили», – рассказал Абрамов на ютуб-канале «Футбольный Биги».

Орлов ранее подтверждал, что его отстраняли от комментирования матчей «Зенита».

У «Зенита» 9 чемпионств.

Команда взяла РПЛ 4 раза подряд.

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