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Экс-агент Абрамов: «Орлову запрещено поднимать вопрос, почему в Питере всего один клуб. Сказали не вякать, иначе не будет комментировать»

«Зенит» следит за высказываниями комментатора Геннадия Орлова. Об этом рассказал бывший футбольный агент Владимир Абрамов.

«Питерским болельщикам тоже не очень понятно, почему у них одна команда в городе, почему нет плюрализма.

Геннадий Орлов по этому поводу никогда не открывал рот. Знаете, почему? А ему его заткнули давно. Сказали: «Будешь вякать – вообще не будешь комментировать». Как только он говорил что-то не так про «Зенит», ему брали долгую паузу. Его научили», – рассказал Абрамов на ютуб-канале «Футбольный Биги».

  • Орлов ранее подтверждал, что его отстраняли от комментирования матчей «Зенита».
  • У «Зенита» 9 чемпионств.
  • Команда взяла РПЛ 4 раза подряд.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 22:06
Комментарии3
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    Рейтинг: +10114

    alp 1 час назад

    «Питерским болельщикам тоже не очень понятно, почему у них одна команда в городе, почему нет плюрализма.

    это что за чушь я сейчас прочитал??

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    Рейтинг: +5301

    Павелий > alp 1 час назад

    Надо иметь мозги, чтобы понимать таке слова как плюрализм, толерантность, лоббирование интересов Зенита, и надо иметь глаза, чтобы видеть фотошоп футболки Мозеса, радость лайнсмена при офсайде Спартака....

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    Рейтинг: +7243

    Старикан 1 час назад

    Это по Питерски!

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