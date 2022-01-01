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Мане: «Без одноклубников по «Ливерпулю» я никто»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане, автор победного гола в матче 33-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (2:1), поделился эмоциями после игры.

«Честно говоря, я очень счастлив. Я стараюсь наслаждаться каждым моментом и помогать своим одноклубникам. Без товарищей по команде я никто», – сказал Мане.

  • Мане забил 22 гола и сделал 4 ассиста в 48 матчах этого сезона.
  • Его контракт с «Ливерпулем» истекает в 2023 году.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо

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