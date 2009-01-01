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Американская певица Кабельо выступит на церемонии открытия финала ЛЧ

Названа звезда, которая выступит на стадионе «Стад-де-Франс» в преддверии финала Лиги чемпионов.

Это американская певица кубинского происхождения Камила Кабельо.

Она выйдет на сцену примерно за десять минут до стартового свистка решающего матча.

«Я буду очень рада выйти на сцену перед майским финалом Лиги чемпионов в Париже! Я намерена устроить по-настоящему особенное шоу, объединив дух моего латинского наследия и чувство единения любителей музыки и спорта во всем мире. Не могу дождаться!», – сказала Кабельо.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: сайт УЕФА

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