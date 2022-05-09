ФИФА подтвердила переигровку матча отбора ЧМ-2022 Бразилия – Аргентина

Апелляционный комитет ФИФА вынес решение по игре отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными Бразилии и Аргентины.

Матч был прерван вечером 5 сентября 2021 года, когда на поле вышли полицейские и попытались арестовать четырех аргентинских футболистов, попавших в страну с нарушениями правил карантина.

ФИФА еще в феврале решила переиграть встречу, однако обе стороны пытались оспорить этот вердикт.

При этом Бразильской федерации футбола и Аргентинской ассоциации футбола удалось добиться снижения штрафов.

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