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Сарри готов продлить контракт с «Лацио», если летом будет усилен состав

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри может в скором времени заключить новое соглашение с клубом.

Основное условие для продления контракта – гарантии усиления состава во время летнего трансферного окна.

  • Действующий договор между сторонами истекает в 2023 году.
  • 63-летний Сарри возглавляет «Лацио» с июня 2021-го.
  • В этом сезоне римляне идут на 5-м месте в Серии А.

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Источник: Get Italian Football News

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