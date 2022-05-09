Сарри готов продлить контракт с «Лацио», если летом будет усилен состав

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри может в скором времени заключить новое соглашение с клубом.
Основное условие для продления контракта – гарантии усиления состава во время летнего трансферного окна.
- Действующий договор между сторонами истекает в 2023 году.
- 63-летний Сарри возглавляет «Лацио» с июня 2021-го.
- В этом сезоне римляне идут на 5-м месте в Серии А.
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Источник: Get Italian Football News