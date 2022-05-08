Фанаты «МЮ» после разгрома от «Брайтона» скандировали игрокам, что они недостойны клубных маек

Болельщики «Манчестер Юнайтед» были в гневе после матча 36-го тура АПЛ против «Брайтона» (0:4). Они скандировали футболистам, что те недостойны носить клубные майки.

«МЮ» впервые за 41 год потерпел пять выездных поражений в чемпионате подряд.

«МЮ» лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов.

В последнем туре манчестерцы сыграют с «Кристал Пэлас» Патрика Виейра (22 мая).

Летом «МЮ» примет Эрик тен Хаг.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?