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Фанаты «МЮ» после разгрома от «Брайтона» скандировали игрокам, что они недостойны клубных маек

Болельщики «Манчестер Юнайтед» были в гневе после матча 36-го тура АПЛ против «Брайтона» (0:4). Они скандировали футболистам, что те недостойны носить клубные майки.

«МЮ» впервые за 41 год потерпел пять выездных поражений в чемпионате подряд.

  • «МЮ» лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов.
  • В последнем туре манчестерцы сыграют с «Кристал Пэлас» Патрика Виейра (22 мая).
  • Летом «МЮ» примет Эрик тен Хаг.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: твиттер Goal

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