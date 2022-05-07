Генич: «У «Реала» нет шансов против «Ливерпуля» в финале ЛЧ»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом». Он не верит в испанцев.
«С футбольной точки зрения шансов у «Реала» против «Ливерпуля» нет. На мой взгляд. «Ливерпуль» просто каток», – сказал Генич на ютуб-канале «Британский стиль с Александром Елагиным».
- Финал состоится 28 мая в Париже.
- Это повторение финала 2018 года, когда «Ливерпуль» проиграл 1:3.
- «Реал» – рекордсмен по титулам Лиги чемпионов.
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Источник: Бомбардир.ру