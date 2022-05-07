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  • Генич: «У «Реала» нет шансов против «Ливерпуля» в финале ЛЧ»

Генич: «У «Реала» нет шансов против «Ливерпуля» в финале ЛЧ»

7 мая 2022, 22:38
18

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом». Он не верит в испанцев.

«С футбольной точки зрения шансов у «Реала» против «Ливерпуля» нет. На мой взгляд. «Ливерпуль» просто каток», – сказал Генич на ютуб-канале «Британский стиль с Александром Елагиным».

  • Финал состоится 28 мая в Париже.
  • Это повторение финала 2018 года, когда «Ливерпуль» проиграл 1:3.
  • «Реал» – рекордсмен по титулам Лиги чемпионов.

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Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Реал Ливерпуль
Комментарии (18)
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momwig_
1651953865
Ага. Против МС тоже не было. Собака лает... ©
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Psih86
1651954728
Начинают каркать...
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BlackMurder
1651955392
Нельзя не дооценивать соперника, эти команды достойны, финала, у каждого свои козыри
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Soccerdealer63
1651957450
У «Реала» есть шансы против «Ливерпуля» в финале ЛЧ»)!!!!!)) У него их не было против МанСити в полуфинале)))) Кстати, а кто такой "Генич"?
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portero
1651958656
Мяч круглый всяко может случится...
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TOMSON
1651962620
Как и против Сити, ПСЖ и Челси. Учитывая кого прошёл Реал, то это у Ливерпуля шансов не много. Поэтому нужно посмотреть и меньше загадывать.
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Красногорск_Фан
1651982083
Это не полное интервью. Полное " у Реала футбольных шансов против Ливерпуля нет если не купит Дзюбу".
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Тазит
1651983490
Кто-то несёт ахинею, А кто-то просто ...ню... Я понимаю сказать, что он отдает предпочтение... считает фаворитом... Но "нет шансов" про команду, которая за три тура до конца взяла Премьеру и на пути в финал ЛЧ прошла ПСЖ, Челси и МанСити - это не "сказать", это "сморозить".
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zigbert
1651990210
Ливерпуль объективно сильней Реала но оба коллектива достойны финала Кубка ЛЧ. Футбол бывает интересен своей непредсказуемостью. Пусть победит сильнейший.
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kliker
1652284982
Ждём прогноза черданцева, генич - не аргумент.
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