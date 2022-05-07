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Генич: «У «Реала» нет шансов против «Ливерпуля» в финале ЛЧ»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом». Он не верит в испанцев.

«С футбольной точки зрения шансов у «Реала» против «Ливерпуля» нет. На мой взгляд. «Ливерпуль» просто каток», – сказал Генич на ютуб-канале «Британский стиль с Александром Елагиным».

  • Финал состоится 28 мая в Париже.
  • Это повторение финала 2018 года, когда «Ливерпуль» проиграл 1:3.
  • «Реал» – рекордсмен по титулам Лиги чемпионов.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Бомбардир.ру

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07.05.2022 22:38
Комментарии8
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    Рейтинг: +63529

    portero 48 минут назад

    Мяч круглый всяко может случится...

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    Рейтинг: +994

    Soccerdealer63 1 час назад

    У «Реала» есть шансы против «Ливерпуля» в финале ЛЧ»)!!!!!))
    У него их не было против МанСити в полуфинале))))
    Кстати, а кто такой "Генич"?

    3
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    Рейтинг: +2536

    BlackMurder 1 час назад

    Нельзя не дооценивать соперника, эти команды достойны, финала, у каждого свои козыри

    2
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    Рейтинг: +1546

    Psih86 1 час назад

    Начинают каркать...

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    Рейтинг: +11734

    DeStar 2 часа назад

    Ливерпуль далеко не такой как в 2018
    Пройти сраную бенфику и вильяреал это такой себе показатель
    Ливерпул сильный , даже может сильнее реала
    Но … не уверен

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    Рейтинг: +2536

    BlackMurder > DeStar 1 час назад

    Ну, как бэ эти два клуба не совсем то и сраных выставили)

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    Рейтинг: +3420

    momwig_ 2 часа назад

    Ага. Против МС тоже не было. Собака лает... ©

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    Рейтинг: +7214

    vladik12 > momwig_ 1 час назад

    ...а Карло идет. Идет дальше к титулам!

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