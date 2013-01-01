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Анчелотти: «Выигрыш Лиги чемпионов сделает этот сезон лучшим в моей карьере»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что для него будет значить победа в финале Лиги чемпионов. Там испанцы встретятся с «Ливерпулем».

«Выигрыш Лиги чемпионов сделал бы этот сезон лучшим в моей карьере», – сказал итальянец.

  • Анчелотти тренирует 27 лет.
  • Он выигрывал Лигу чемпионов с «Миланом» и «Реалом».
  • Игра с «Ливерпулем» состоится 28 мая в Париже.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: твиттер ESPN FC

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Комментарии2
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    Рейтинг: +63477

    portero 56 минут назад

    Сглазил, проиграете теперь!!!!

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    Рейтинг: +7205

    vladik12 > portero 32 минуты назад

    Я за "Реал"! За Папу Карло!

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