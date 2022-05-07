Анчелотти: «Выигрыш Лиги чемпионов сделает этот сезон лучшим в моей карьере»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что для него будет значить победа в финале Лиги чемпионов. Там испанцы встретятся с «Ливерпулем».

«Выигрыш Лиги чемпионов сделал бы этот сезон лучшим в моей карьере», – сказал итальянец.

Анчелотти тренирует 27 лет.

Он выигрывал Лигу чемпионов с «Миланом» и «Реалом».

Игра с «Ливерпулем» состоится 28 мая в Париже.

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