Анчелотти: «Выигрыш Лиги чемпионов сделает этот сезон лучшим в моей карьере»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что для него будет значить победа в финале Лиги чемпионов. Там испанцы встретятся с «Ливерпулем».
«Выигрыш Лиги чемпионов сделал бы этот сезон лучшим в моей карьере», – сказал итальянец.
- Анчелотти тренирует 27 лет.
- Он выигрывал Лигу чемпионов с «Миланом» и «Реалом».
- Игра с «Ливерпулем» состоится 28 мая в Париже.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: твиттер ESPN FC