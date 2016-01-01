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Каррера: «Хочется посетить Москву, но не думаю, что меня там кто-то ждeт»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сомневается, что его визит в Москву нужен кому-либо из представителей клуба.

«Последний раз на матче «Спартака» я был в 2019 году на игре с «Зенитом». Когда у меня будет возможность, я совершенно точно посещу матч «Спартака».

Сейчас это очень сложно, но, надеюсь, в скором будущем будет проще. Хочется посетить Москву в качестве туриста, но не думаю, что меня там кто-то ждeт.

Каттани, Ваноли, Камоцци? Нет, я ведь знаю только Паоло. Мы играли с ним в Италии. А с Камоцци, Каттани, Д’Амико я лично не знаком», – сказал Каррера.

  • Итальянец возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.
  • Под его руководством команда выиграла РПЛ и Суперкубок России.
  • Последним местом работы Карреры был «Бари».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Чемпионат»

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