Каррера: «Хочется посетить Москву, но не думаю, что меня там кто-то ждeт»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сомневается, что его визит в Москву нужен кому-либо из представителей клуба.

«Последний раз на матче «Спартака» я был в 2019 году на игре с «Зенитом». Когда у меня будет возможность, я совершенно точно посещу матч «Спартака».

Сейчас это очень сложно, но, надеюсь, в скором будущем будет проще. Хочется посетить Москву в качестве туриста, но не думаю, что меня там кто-то ждeт.

Каттани, Ваноли, Камоцци? Нет, я ведь знаю только Паоло. Мы играли с ним в Италии. А с Камоцци, Каттани, Д’Амико я лично не знаком», – сказал Каррера.

Итальянец возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.

Под его руководством команда выиграла РПЛ и Суперкубок России.

Последним местом работы Карреры был «Бари».

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