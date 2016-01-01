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Каррера: «У меня осталось много памятных вещей из России. Есть даже шарф с нецензурной фразой Комбарова»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своей коллекции вещей, связанных с работой в московском клубе.

«Из России у меня осталось очень много памятных вещей. Медали, награда тренеру года, футболки «Спартака», шарфы, которые мне дарили... Всe лежит в чемодане с логотипом «Спартака», это воспоминание о прекрасных днях.

У меня даже есть шарф с нецензурной фразой Комбарова! Он стал безумно популярным. Я повторил за Димой: «Грацио ***» после победной игры с «Анжи». В тот момент все мои эмоции выплеснулись наружу, ну а фраза ушла в народ.

Бутылки вина с моим изображением, которые я дарил? Да, одну я подарил музею клуба, вторую – консулу, который дал мне российскую визу. А игрокам я бутылки не дарил. Вина было не так много, так что всe остальное я выпил сам», – заявил Каррера.

  • Итальянец возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.
  • Под его руководством команда выиграла РПЛ и Суперкубок России.
  • Последним местом работы Карреры был «Бари».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 12:12
Комментарии1
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    Рейтинг: +16671

    Garrincha58 2 часа назад

    наверное Каррера соскучился по борщу поэтому так рвётся в Спартак

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