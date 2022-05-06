Тен Хаг хочет, чтобы Роналду остался в «МЮ». Он видит в португальце ключевого игрока на следующий сезон

Будущий главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассчитывает на нападающего Криштиану Роналду.
Голландский специалист видит в 37-летнем футболисте ключевого игрока команды, хотя и понимает, что его физические возможности ограничены из-за возраста.
Вероятно, португальцу объяснят, что он не сможет выходить в стартовом составе в каждом матче.
Если форварда устроит новая роль, то он останется в «МЮ», несмотря на непопадание клуба в Лигу чемпионов.
- Роналду вернулся в «Юнайтед» в августе прошлого года.
- С тех пор он забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 37 матчах.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: The Telegraph