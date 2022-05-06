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Тен Хаг хочет, чтобы Роналду остался в «МЮ». Он видит в португальце ключевого игрока на следующий сезон

Будущий главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассчитывает на нападающего Криштиану Роналду.

Голландский специалист видит в 37-летнем футболисте ключевого игрока команды, хотя и понимает, что его физические возможности ограничены из-за возраста.

Вероятно, португальцу объяснят, что он не сможет выходить в стартовом составе в каждом матче.

Если форварда устроит новая роль, то он останется в «МЮ», несмотря на непопадание клуба в Лигу чемпионов.

  • Роналду вернулся в «Юнайтед» в августе прошлого года.
  • С тех пор он забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 37 матчах.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: The Telegraph

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