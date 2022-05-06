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«Барселона» может обменять Френки де Йонга на Бернарду Силву

«Барселона» намерена усилиться полузащитником «Манчестер Сити» Бернарду Силвой.

Португалец готов сменить команду, но у каталонцев нет денег на его покупку ближайшим летом.

В связи с этим рассматривается вариант с обменом Силвы на Френки де Йонга.

Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола хотел бы иметь в составе футболиста с такими игровыми качествами, как у 24-летнего голландца.

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Источник: Mundo Deportivo

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Комментарии2
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    Рейтинг: +11731

    DeStar 1 час назад

    действительно странный
    а дембеле на мбаппе поменять не хотят?
    при всем уважении де йонг так себе игрок, а силва один из основых в сити.

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    Рейтинг: +7795

    piligrim1986 2 часа назад

    странный обмен

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