«Барселона» может обменять Френки де Йонга на Бернарду Силву

«Барселона» намерена усилиться полузащитником «Манчестер Сити» Бернарду Силвой.

Португалец готов сменить команду, но у каталонцев нет денег на его покупку ближайшим летом.

В связи с этим рассматривается вариант с обменом Силвы на Френки де Йонга.

Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола хотел бы иметь в составе футболиста с такими игровыми качествами, как у 24-летнего голландца.

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