«Барселона» может обменять Френки де Йонга на Бернарду Силву

«Барселона» намерена усилиться полузащитником «Манчестер Сити» Бернарду Силвой.
Португалец готов сменить команду, но у каталонцев нет денег на его покупку ближайшим летом.
В связи с этим рассматривается вариант с обменом Силвы на Френки де Йонга.
Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола хотел бы иметь в составе футболиста с такими игровыми качествами, как у 24-летнего голландца.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: Mundo Deportivo