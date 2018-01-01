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Газзаев: «Реал» и «Ман Сити» – две лучшие команды мирового футбола. Выиграли оба клуба»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал победу «Реала» над «Ман Сити» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Вчера играли, наверное, две лучшие команды мирового футбола. «Реал» и «Манчестер Сити» показали высокий уровень индивидуального мастерства, тактической гибкости, физического, функционального состояния и характера.

Никакого страха в единоборствах не было, не было страха и за результат. Но ответственность была очень высокая. Даже в самых безнадeжных ситуациях команды боролись до самого конца.

Когда казалось, что два мяча отыграть нереально, начались тактические замены. Я считаю, что с точки зрения футбола выиграл и «Реал», и «Манчестер Сити». Показали футбол, к которому надо стремиться.

Любое действие выполнялось на максимальных скоростях. Время для принятия решения технического исполнения и тактического действия было минимизировано. В этом класс футболистов «Реала» и «Сити», которыми мы восхищаемся», — сказал Газзаев.

  • «Реал» проигрывал 0:1 к 90-й минуте. Родриго оформил дубль за 2 минуты и перевел матч в дополнительное время.
  • В овертайме единственный гол с пенальти забил форвард «Реала» Карим Бензема.
  • «Реал» сыграет в финале ЛЧ с «Ливерпулем».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Чемпионат»

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