Линекер: «Манчестер Сити» был явно лучше «Реала», англичанам не повезло»

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер прокомментировал итог ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» (3:1). Дальше прошли испанцы.

«Одна из самых необычных и захватывающих двухматчевых игр Лиги чемпионов в истории турнира.

«Манчестер Сити» явно был лучше, и им не повезло проиграть, но этот «Реал» обладает огромным характером и почему-то продолжает что-то откуда-то находить. Футбол!» – написал Линекер.

Манчестерцы могли выйти в финал ЛЧ во 2-м сезоне подряд.

«Реал» сыграет в финале с «Ливерпулем».

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вышел в лидеры по вылетам из полуфинала Лиги чемпионов (6 раз).

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