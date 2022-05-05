Линекер: «Манчестер Сити» был явно лучше «Реала», англичанам не повезло»

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер прокомментировал итог ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» (3:1). Дальше прошли испанцы.
«Одна из самых необычных и захватывающих двухматчевых игр Лиги чемпионов в истории турнира.
«Манчестер Сити» явно был лучше, и им не повезло проиграть, но этот «Реал» обладает огромным характером и почему-то продолжает что-то откуда-то находить. Футбол!» – написал Линекер.
- Манчестерцы могли выйти в финал ЛЧ во 2-м сезоне подряд.
- «Реал» сыграет в финале с «Ливерпулем».
- Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вышел в лидеры по вылетам из полуфинала Лиги чемпионов (6 раз).
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Источник: твиттер Гари Линекера