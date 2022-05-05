Бензема повторил рекорд по голам в одном плей-офф Лиги чемпионов

Нападающий «Реала» Карим Бензема достиг отметки в десять голов в одном плей-офф Лиги чемпионов. Это рекорд.

Француз повторил достижение своего одноклубника Криштиану Роналду, который в сезоне-2016/17 забил в плей-офф ЛЧ те же десять голов. В том сезоне «Реал» выиграл турнир.

Бензема 10-й гол в этом плей-офф Лиги чемпионов забил в ответном матче 1/2 финала против «Манчестер Сити» (3:1).

Француз забил на всех стадиях этого плей-офф.

«Реал» в финале встретится с «Ливерпулем».

Вспомните все российские клубы за всю историю