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Бензема повторил рекорд по голам в одном плей-офф Лиги чемпионов

Нападающий «Реала» Карим Бензема достиг отметки в десять голов в одном плей-офф Лиги чемпионов. Это рекорд.

Француз повторил достижение своего одноклубника Криштиану Роналду, который в сезоне-2016/17 забил в плей-офф ЛЧ те же десять голов. В том сезоне «Реал» выиграл турнир.

  • Бензема 10-й гол в этом плей-офф Лиги чемпионов забил в ответном матче 1/2 финала против «Манчестер Сити» (3:1).
  • Француз забил на всех стадиях этого плей-офф.
  • «Реал» в финале встретится с «Ливерпулем».

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: Бомбардир.ру

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