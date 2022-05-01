Уткин – об отказе Дзюбы выполнять проигранное Геничу желание: «Если слово «мудак» запретят, его заменит слово «дзюба». Большое спасибо Артему»

Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал спор нападающего «Зенита» Артема Дзюбы и Константина Генича. Зенитовец проиграл желание и накануне публично открестился от спора.

«Что касается прославленного спора Константина Генича и Дзюбы, мне вспоминается история с запретом матерных слов. Как известно, несколько лет назад Роскомнадзор запретил к употреблению в СМИ и кинематографе четыре матерных слова и производные от них.

Тогда же было замечено, что «мудака оставили».

Чуть позже к четырeм запрещенным корням добавился пятый. Тот самый, с учетом запрета которого все футбольные комментаторы, настоящие и даже один бывший, прокляли спортивное долголетие вратаря Марселя Стива Манданда. Ведь прилететь может, кто разбирается-то сейчас?..

Но мудака снова оставили.

Прошло еще время. Сегодня новым запретам уже не удивляешься, просто живешь себе да живешь. Я так думаю, что мудака скоро тоже запретят…

Но! Возвращаясь к началу этого соображения. Отшумевшая за это время карьера футболиста Дзюбы со всеми привходящими обстоятельствами подготовила нас к этому лишению. На случай запрета слова «мудак» его легко заменит слово «дзюба».

Кстати, поскольку этимология слова «мудак» довольно противоречива, замену его словом «дзюба», у которого патентованные белорусские корни, можно считать потенциальным случаем удачного импортозамещения.

Ну, разве не спасибо Артeму? Конечно, спасибо. Большое!» – написал Уткин.

Генич в качестве желания публично попросил Дзюбу забить гол и показать майку с надписью «Спартак», разбань Генича».

Игрок и журналист поспорили на последнем дне рождения главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

Дзюба несколько лет назад участвовал в передаче Генича «Играй красиво», которая выходила на «НТВ Плюс».

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут