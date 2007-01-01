Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
2 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
3 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

Дембеле заверил «Барселону», что продлит контракт с понижением зарплаты (Sport.es)

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле решил остаться в клубе. Он заверил руководство, что продлит истекающий летом контракт. Игрок согласен понизить зарплату.

Однако «Барселоне» еще предстоит договориться с агентом Дембеле Муссой Сиссоко – в том числе о возможном бонусе за подпись нового контракта.

  • Клуб купил нападающего в 2017 году за 140 миллионов евро у «Боруссии» Д.
  • Ранее Дембеле отклонил предложение «Челси».
  • В сезоне Примеры у Дембеле 16 матчей, гол, 11 ассистов.

Вспомните все российские клубы за всю историю

Новости по теме
Месси и Дембеле лидируют в топ-5 лигах Европы по ассистам в 2022 году 1
«Барселона» считает, что «ПСЖ» в случае ухода Мбаппе подпишет Дембеле (El Nacional)
Дембеле отклонил предложение «Челси» 1
Источник: Sport.es

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 00:26
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11