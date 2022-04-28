Дембеле заверил «Барселону», что продлит контракт с понижением зарплаты (Sport.es)

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле решил остаться в клубе. Он заверил руководство, что продлит истекающий летом контракт. Игрок согласен понизить зарплату.

Однако «Барселоне» еще предстоит договориться с агентом Дембеле Муссой Сиссоко – в том числе о возможном бонусе за подпись нового контракта.

Клуб купил нападающего в 2017 году за 140 миллионов евро у «Боруссии» Д.

Ранее Дембеле отклонил предложение «Челси».

В сезоне Примеры у Дембеле 16 матчей, гол, 11 ассистов.

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