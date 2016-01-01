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Гвардиола: «Манчестер Сити» может собой гордиться. Трудно просить от игроков большего»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Реалом» (4:3) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Реал» здорово давил и играл очень сильно. Но мы можем собой гордиться. Поедем в Мадрид с прицелом на победу. Сегодня мы прекрасно играли как с мячом, так и без него. Трудно просить от игроков большего», – сказал испанец.

  • Ответный матч состоится 4 мая в Мадриде.
  • «Ман Сити» и «Реал» повторили самый результативный полуфинал в истории ЛЧ.
  • «Реал» 2-й раз за сезон пропустил 4 гола.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: УЕФА

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1748

    Bozigit 2 часа назад

    Правильно сказал

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