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Гендиректор «Зенита» Медведев – о 6-очковом отрыве от «Динамо»: «Успокаиваться рано»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

  • После 26-го тура петербуржцы увеличили отрыв от «Динамо» до 6 очков.
  • Команде осталось сыграть с «Локомотивом», «Химками», «Спартаком» и «Нижним Новгородом».

«С точки зрения турнирной борьбы за чемпионство, да, теперь запас составляет шесть очков, но успокаиваться все равно рано. Успокоиться можно будет, когда мы станем недосягаемы для ближайшего преследователя.

Есть ли для «Зенита» разница, где команда может выиграть чемпионат – дома или на выезде? Самое главное, чтобы это произошло как можно раньше», – сказал Медведев.

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Источник: ТАСС

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25.04.2022 23:50
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