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Леонардо: «Может быть, «Реал» чересчур уверен в подписании Мбаппе?»

«Реал» не сомневается в подписании форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, который летом станет свободным агентом. Об этом сказал спортивный директор парижан Леонардо.

«В Мадриде уже три года уверены, что Килиан будет в «Реале». Может быть, они чересчур уверены в этом?» – со смехом сказал бразилец.

  • Всего Мбаппе забил 165 голов за «ПСЖ». Рекорд принадлежит Эдинсону Кавани (200).
  • В этом сезоне команда вылетела в 1/8 финала ЛЧ от «Реала».
  • «Реал» считается главными претендентом на игрока, если он решит сменить клуб.

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Источник: твитер Фабрицио Романо

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1083

    Artemka444 1 час назад

    Я думаю реал не сильно расстроится, если он не переидёт!!
    А вот Мбаппе есть над чем подумать!!!

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    Рейтинг: +994

    Дубина 1 час назад

    И зачем им бегунок?

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