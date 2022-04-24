Леонардо: «Может быть, «Реал» чересчур уверен в подписании Мбаппе?»

«Реал» не сомневается в подписании форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, который летом станет свободным агентом. Об этом сказал спортивный директор парижан Леонардо.

«В Мадриде уже три года уверены, что Килиан будет в «Реале». Может быть, они чересчур уверены в этом?» – со смехом сказал бразилец.

Всего Мбаппе забил 165 голов за «ПСЖ». Рекорд принадлежит Эдинсону Кавани (200).

В этом сезоне команда вылетела в 1/8 финала ЛЧ от «Реала».

«Реал» считается главными претендентом на игрока, если он решит сменить клуб.

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