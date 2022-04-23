Крапухин: «Малком знает русский мат. Они это первым делом учат»

Бывший игрок «Зенита» Станислав Крапухин рассказал о попытках Малкома выучить русский язык.
– Кто из легионеров был самым «русским», не считая Ракицкого, и, может, Ловрена и Азмуна?
– Малком. Он изучает русский язык. Знает мат (смеется).
– Мат – показатель «русскости»?
– Они это первым делом учат. Он его употреблял на тренировках. Значит, что человек понимает культуру (смеется).
– А как же запрет Семака на мат? В «Уфе» он утверждал, что ввел штрафы за него.
– Я не говорю, что Малком орал матом во всю как сапожник! Он иногда в шутку мог на тренировках пару резких фраз кинуть.
А так... За этим не уследишь, это – эмоции. Сергей Богданович, думаю, это понимает. Сложно сдержать себя, когда не забиваешь или пропускаешь.
– С Малкомом можно перекинуться парой фраз на русском?
– Да. Футбольные термины, приветствия.
– Есть устоявшиеся клише про бразильского футболиста. Малком – не такой? Ему действительно интересны язык и российская культура?
– Да. Но я не видел, чтобы он ходил с энциклопедией. У него есть репетитор. Иногда он внезапно говорил какие-то слова.
Подойдет к тебе, скажет: «со-ба-ка» (смеется). Вышел из душа, видит кого-то из россиян и говорит: «Холодильник!». Кидал фразы в разнобой! Учит так язык.
И еще было видно, как он сильно хочет оправдать сумму, заплаченную за трансфер. Сильно помочь «Зениту». У него виден огонь в глазах на тренировках и матчах.
Даже в раздевалке – по тому, как он настраивается на игры. Номер не отбывает.
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