Крапухин: «Малком знает русский мат. Они это первым делом учат»

Бывший игрок «Зенита» Станислав Крапухин рассказал о попытках Малкома выучить русский язык.

– Кто из легионеров был самым «русским», не считая Ракицкого, и, может, Ловрена и Азмуна?

– Малком. Он изучает русский язык. Знает мат (смеется).

– Мат – показатель «русскости»?

– Они это первым делом учат. Он его употреблял на тренировках. Значит, что человек понимает культуру (смеется).

– А как же запрет Семака на мат? В «Уфе» он утверждал, что ввел штрафы за него.

– Я не говорю, что Малком орал матом во всю как сапожник! Он иногда в шутку мог на тренировках пару резких фраз кинуть.

А так... За этим не уследишь, это – эмоции. Сергей Богданович, думаю, это понимает. Сложно сдержать себя, когда не забиваешь или пропускаешь.

– С Малкомом можно перекинуться парой фраз на русском?

– Да. Футбольные термины, приветствия.

– Есть устоявшиеся клише про бразильского футболиста. Малком – не такой? Ему действительно интересны язык и российская культура?

– Да. Но я не видел, чтобы он ходил с энциклопедией. У него есть репетитор. Иногда он внезапно говорил какие-то слова.

Подойдет к тебе, скажет: «со-ба-ка» (смеется). Вышел из душа, видит кого-то из россиян и говорит: «Холодильник!». Кидал фразы в разнобой! Учит так язык.

И еще было видно, как он сильно хочет оправдать сумму, заплаченную за трансфер. Сильно помочь «Зениту». У него виден огонь в глазах на тренировках и матчах.

Даже в раздевалке – по тому, как он настраивается на игры. Номер не отбывает.

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