Гвардиола – о тен Хаге: «Тренер топ-класса. С удовольствием наблюдаю за его командами»

Главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола высказался о новом главном тренере «МЮ» Эрике тен Хаге.
«Посмотрите на его работу в «Аяксе», и вы увидите его способности.
Поздравляю Эрика и желаю ему всего наилучшего. Это тренер топ-класса. С удовольствием наблюдаю за его командами», – сказал Гвардиола.
- У тен Хага будет 120 миллионов фунтов стерлингов на летние покупки.
- «МЮ сейчас возглавляет Ральф Рангник.
- Команда занимает 6-е место в АПЛ.
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Источник: Manchester Evening News