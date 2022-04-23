Гвардиола – о тен Хаге: «Тренер топ-класса. С удовольствием наблюдаю за его командами»

Главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола высказался о новом главном тренере «МЮ» Эрике тен Хаге.

«Посмотрите на его работу в «Аяксе», и вы увидите его способности.

Поздравляю Эрика и желаю ему всего наилучшего. Это тренер топ-класса. С удовольствием наблюдаю за его командами», – сказал Гвардиола.

У тен Хага будет 120 миллионов фунтов стерлингов на летние покупки.

«МЮ сейчас возглавляет Ральф Рангник.

Команда занимает 6-е место в АПЛ.

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