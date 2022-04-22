«Спартак» поздравил Карреру с днем рождения

Сегодня, 22 апреля, бывшему главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере исполнилось 58 лет.
Клуб поздравил итальянского специалиста с днем рождения в социальных сетях.
«Массимо Каррере – 58! Поздравляем бывшего тренера «Спартака» и чемпиона России-2017 с днeм рождения и желаем всего наилучшего», – говорится в публикации.
- Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.
- Под его руководством команда выиграла РПЛ и Суперкубок России.
Игра: назовите 50 клубов за 5 минут
Источник: телеграм-канал «Спартака»