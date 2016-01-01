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«Спартак» поздравил Карреру с днем рождения

Сегодня, 22 апреля, бывшему главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере исполнилось 58 лет.

Клуб поздравил итальянского специалиста с днем рождения в социальных сетях.

«Массимо Каррере – 58! Поздравляем бывшего тренера «Спартака» и чемпиона России-2017 с днeм рождения и желаем всего наилучшего», – говорится в публикации.

  • Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.
  • Под его руководством команда выиграла РПЛ и Суперкубок России.

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Источник: телеграм-канал «Спартака»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +17061

    Persona_non_Grata 1 час назад

    С днем рождения Массимо . Это последний тренер, который оставил исключительно положительные эмоции и воспоминания о себе, СПАСИБО ЗА ВСЁ и за чемпионство и суперкубок в частности !!! Долгих лет счастливой жизни !!!

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