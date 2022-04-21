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Примера. «Кадис» после победы над «Барселоной» проиграл «Атлетику»

В 33-м туре чемпионата Испании «Кадис» потерпел домашнее поражение от «Атлетика» со счетом 2:3.

Гости к перерыву вели в три мяча, однако во втором тайме хозяева поля отыграли два гола, проведя последнюю четверть встречи в большинстве.

Три дня назад «Кадис» победил «Барселону», благодаря чему покинул зону вылета Примеры.

Испания. Примера. 33-й тур

Кадис – Атлетик – 2:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Гарсия, 3; 0:2 – Муньяин, 22; 0:3 – Весга, 33; 1:3 – Лукас, 56; 2:3 – Собрино, 87.

Нереализованный пенальти: нет – Муньяин, 22.

Удаление: нет – Весга, 71.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

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Источник: «Бомбардир»

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21.04.2022 22:59
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