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Где смотреть ЦСКА – «Спартак»: во сколько прямая трансляция матча, Кубок России 20 апреля

ЦСКА и «Спартак» сыграют в четвертьфинале Кубка России.

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  • Игра состоится в среду, 20 апреля.
  • Встреча пройдет на «ВЭБ Арене».
  • Начало – в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – Спартак

  • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции – в 19:00 мск.
  • Игру также будет транслировать «Лига Ставок».

Ставки на матч ЦСКА – Спартак

Коэффициенты:

  • Победа ЦСКА – 2.23
  • Ничья – 3.30
  • Победа «Спартака» – 3.50

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Источник: «Бомбардир»

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