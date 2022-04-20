Где смотреть ЦСКА – «Спартак»: во сколько прямая трансляция матча, Кубок России 20 апреля

ЦСКА и «Спартак» сыграют в четвертьфинале Кубка России.
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- Игра состоится в среду, 20 апреля.
- Встреча пройдет на «ВЭБ Арене».
- Начало – в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – Спартак
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции – в 19:00 мск.
- Игру также будет транслировать «Лига Ставок».
Ставки на матч ЦСКА – Спартак
- Победа ЦСКА – 2.23
- Ничья – 3.30
- Победа «Спартака» – 3.50
Источник: «Бомбардир»