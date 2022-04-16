Агент Головина: «Цель Саши – играть в каждом матче так, как с «Ренном»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал игру россиянина в матче 32-го тура Лиги 1 против «Ренна».

Монегаски победили со счетом 3:2.

Хавбек сделал ассист в данном матче.

Всего в этом сезоне Головин забил 3 мяча и отдал 8 голевых передач в 34 играх.

«Саша большой молодец, провел шикарный матч вчера. На каждой тренировке он старается показать свой лучший футбол, выкладывается по полной. Как мы увидели вчера, это дает свои плоды.

Цель Головина – играть в каждом матче так, как он это делал вчера и помогать клубу добиваться положительного результата», – сказал агент.