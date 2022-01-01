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Агент Головина: «Цель Саши – играть в каждом матче так, как с «Ренном»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал игру россиянина в матче 32-го тура Лиги 1 против «Ренна».

  • Монегаски победили со счетом 3:2.
  • Хавбек сделал ассист в данном матче.
  • Всего в этом сезоне Головин забил 3 мяча и отдал 8 голевых передач в 34 играх.

«Саша большой молодец, провел шикарный матч вчера. На каждой тренировке он старается показать свой лучший футбол, выкладывается по полной. Как мы увидели вчера, это дает свои плоды.

Цель Головина – играть в каждом матче так, как он это делал вчера и помогать клубу добиваться положительного результата», – сказал агент.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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