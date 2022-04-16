Суд оправдал президентов «Ювентуса» и «Наполи». Они обвинялись в финансовых махинациях

Суд Федерация футбола Италии вынес решение по делу о завышении стоимости игроков руководством «Ювентуса» и «Наполи».

Президенты обоих клубов Андреа Аньелли и Аурелио Де Лаурентис оправданы. Им грозило годичное отстранение от футбольной деятельности.

Суд решил не дисквалифицировать и не штрафовать «Ювентус» и «Наполи», а также их руководителей, потому что прокуроры не смогли доказать наличие фиктивного прироста капитала.

Всего от обвинений были освобождены 59 менеджеров и 11 компаний.