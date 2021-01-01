Каттани – о «Зените»: «А что это за команда? Я ее не знаю»

какой то левый пассажир скаут на десятых ролях начинает учить) что это? ладно бы Моур а тут ноунейм. ссаными тряпками этого кренделя гнать из России
Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о лидирующем в РПЛ «Зените».
– «Зенит» идет за очередным чемпионством в России...
– А что это за команда? Я ее не знаю.
– А мы знаем! «Зенит» забирает очередной чемпионат. В чем, помимо результата, вы видите различия между «Спартаком» и «Зенитом» вне футбольного поля?
– Разница в менталитете, это же очевидно. Все дело в психологии. Мы можем говорить с вами про технический уровень сколько угодно, но важен дух победителя.
Я пять сезонов отработал в «ПСЖ». За это время «ПСЖ» завоевал 12 трофеев. Конечно, главный трофей [Лигу чемпионов] они не завоевали. А если его нет, значит, они вообще ничего не завоевали.
Я приехал сюда, и я точно знаю, что такое менталитет победителя. Это касается не одного игрока, а всего клуба. Я знаю, что это значит.
Во-первых, нужно брать ответственность на себя. Если вы проиграли, значит, надо приходить в офис не в 8 утра, как обычно, а в 7:30. А сегодня, кстати, я приехал на час позже. Приехал в 9 – мы же победили!
Как можно приобрести менталитет победителя? Все просто – «Зенит» был чемпионом последние пять-шесть лет, и у них этот менталитет сам сформировался.
Я смотрел их игру с «Ахматом», первые 35 минут. Да, у «Ахмата» тоже были возможности, но было видно, что «Ахмат» играет против команды, у которой есть уверенность в победе. И мы должны над этим работать, вот и все.
В Москве ведь нигде нет магазина, куда я могу пойти и купить менталитет победителя. Он не продается, его не купить за деньги. Его нужно прививать.
Да, можно купить игрока, у которого есть такой менталитет, это один из вариантов, но в любом случае это комплексный процесс, в который должны быть вовлечены все мы.
- «Спартак» идет на 9-м месте в таблице РПЛ.
- Ближайший матч команда проведет с «Рубином» (16 апреля).