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Каттани – о «Зените»: «А что это за команда? Я ее не знаю»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о лидирующем в РПЛ «Зените».

– «Зенит» идет за очередным чемпионством в России...

– А что это за команда? Я ее не знаю.

– А мы знаем! «Зенит» забирает очередной чемпионат. В чем, помимо результата, вы видите различия между «Спартаком» и «Зенитом» вне футбольного поля?

– Разница в менталитете, это же очевидно. Все дело в психологии. Мы можем говорить с вами про технический уровень сколько угодно, но важен дух победителя.

Я пять сезонов отработал в «ПСЖ». За это время «ПСЖ» завоевал 12 трофеев. Конечно, главный трофей [Лигу чемпионов] они не завоевали. А если его нет, значит, они вообще ничего не завоевали.

Я приехал сюда, и я точно знаю, что такое менталитет победителя. Это касается не одного игрока, а всего клуба. Я знаю, что это значит.

Во-первых, нужно брать ответственность на себя. Если вы проиграли, значит, надо приходить в офис не в 8 утра, как обычно, а в 7:30. А сегодня, кстати, я приехал на час позже. Приехал в 9 – мы же победили!

Как можно приобрести менталитет победителя? Все просто – «Зенит» был чемпионом последние пять-шесть лет, и у них этот менталитет сам сформировался.

Я смотрел их игру с «Ахматом», первые 35 минут. Да, у «Ахмата» тоже были возможности, но было видно, что «Ахмат» играет против команды, у которой есть уверенность в победе. И мы должны над этим работать, вот и все.

В Москве ведь нигде нет магазина, куда я могу пойти и купить менталитет победителя. Он не продается, его не купить за деньги. Его нужно прививать.

Да, можно купить игрока, у которого есть такой менталитет, это один из вариантов, но в любом случае это комплексный процесс, в который должны быть вовлечены все мы.

  • «Спартак» идет на 9-м месте в таблице РПЛ.
  • Ближайший матч команда проведет с «Рубином» (16 апреля).

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Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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Сегодня, 15:37
Комментарии17
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    Рейтинг: +1491

    Vitaga 33 минуты назад

    какой то левый пассажир скаут на десятых ролях начинает учить) что это? ладно бы Моур а тут ноунейм. ссаными тряпками этого кренделя гнать из России

    0
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    Рейтинг: +15867

    paracetamol 39 минут назад

    Скоро Зенит объяснит недоучке, кто есть кто в Нашей Раше!

    0
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    Рейтинг: +61820

    portero 1 час назад

    В Спартак клоунов берут??? Менталитета победителя ему не хватает.... юморите вы зато хорошо продолжайте в том же духе...

    1
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    Рейтинг: +6749

    nik55 1 час назад

    пионеры---этот текст не для вашего ума

    0
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    Рейтинг: +481

    Suvorov51 1 час назад

    Вот что человек говорит о дутом шапиньоне. он не знает такую команду и это правда бомжатник есть иего командой назвать нельзя только бомжатник

    2
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    Рейтинг: +10097

    alp 1 час назад

    не знать команды лиги? хм .. хм... очередной профессианал пролез в спартак

    3
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    Рейтинг: +3523

    Kollljan 1 час назад

    Менталитет победителя для Спартака: продули - начало рабочего дня в 7:30; выиграли - начало рабочего дня в 9:00. Что за бред?
    Если этот ноунейм не знает о Зените, пусть читает турнирную таблицу.

    2
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    Рейтинг: +136

    шахта Заполярная 1 час назад

    Повылазили бомжи из теплотрас - держись Каттани.

    1
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    Рейтинг: +127

    Azenkur 1 час назад

    Очередной «топ» менеджер, не вникающий в суть проблемы, а говорящий фразочками, которых набрался на спортивных форумах по спортивному управлению) везде ********* хватает, как показывает жизнь

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    Рейтинг: +15373

    Cleaner 1 час назад

    Что за дебилов Спартак набрал? С такими тренерами красно-белым прямая дорога в ФНЛ...(((

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