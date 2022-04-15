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Каттани – о «Зените»: «А что это за команда? Я ее не знаю»

15 апреля 2022, 15:37
14

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о лидирующем в РПЛ «Зените».

– «Зенит» идет за очередным чемпионством в России...

– А что это за команда? Я ее не знаю.

– А мы знаем! «Зенит» забирает очередной чемпионат. В чем, помимо результата, вы видите различия между «Спартаком» и «Зенитом» вне футбольного поля?

– Разница в менталитете, это же очевидно. Все дело в психологии. Мы можем говорить с вами про технический уровень сколько угодно, но важен дух победителя.

Я пять сезонов отработал в «ПСЖ». За это время «ПСЖ» завоевал 12 трофеев. Конечно, главный трофей [Лигу чемпионов] они не завоевали. А если его нет, значит, они вообще ничего не завоевали.

Я приехал сюда, и я точно знаю, что такое менталитет победителя. Это касается не одного игрока, а всего клуба. Я знаю, что это значит.

Во-первых, нужно брать ответственность на себя. Если вы проиграли, значит, надо приходить в офис не в 8 утра, как обычно, а в 7:30. А сегодня, кстати, я приехал на час позже. Приехал в 9 – мы же победили!

Как можно приобрести менталитет победителя? Все просто – «Зенит» был чемпионом последние пять-шесть лет, и у них этот менталитет сам сформировался.

Я смотрел их игру с «Ахматом», первые 35 минут. Да, у «Ахмата» тоже были возможности, но было видно, что «Ахмат» играет против команды, у которой есть уверенность в победе. И мы должны над этим работать, вот и все.

В Москве ведь нигде нет магазина, куда я могу пойти и купить менталитет победителя. Он не продается, его не купить за деньги. Его нужно прививать.

Да, можно купить игрока, у которого есть такой менталитет, это один из вариантов, но в любом случае это комплексный процесс, в который должны быть вовлечены все мы.

  • «Спартак» идет на 9-м месте в таблице РПЛ.
  • Ближайший матч команда проведет с «Рубином» (16 апреля).

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Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (14)
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B.G.
1650026939
Полностью прочитал интервью...и этот бред несет Спортивный директор «Спартака» ?!?
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ilichkadr
1650027026
Очередной клоун высказался. Вот интересно, как это у Спартака получается находить юмористов!? Ни в одной команде подобных неординарных "личностей" нет. P.S. Этот макаронник видимо пока не понял, что попал в футбольный клуб. Думает, что пиццерии отдыхает.........
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Sylpheed
1650027138
Психология это все хорошо, но в лучше все-таки в футболе играть в футбол.
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Persona_non_Grata
1650027535
И то верно - "И что за девочка ? И где она живет ?" )))
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ААМ
1650028390
Болтун, а не спорт.директор.
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шахта Заполярная
1650029714
Повылазили бомжи из теплотрас - держись Каттани.
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Kollljan
1650029725
Менталитет победителя для Спартака: продули - начало рабочего дня в 7:30; выиграли - начало рабочего дня в 9:00. Что за бред? Если этот ноунейм не знает о Зените, пусть читает турнирную таблицу.
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alp
1650030323
не знать команды лиги? хм .. хм... очередной профессианал пролез в спартак
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portero
1650031621
В Спартак клоунов берут??? Менталитета победителя ему не хватает.... юморите вы зато хорошо продолжайте в том же духе...
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paracetamol
1650033930
Скоро Зенит объяснит недоучке, кто есть кто в Нашей Раше!
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