Каттани – о «Зените»: «А что это за команда? Я ее не знаю»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о лидирующем в РПЛ «Зените».

– «Зенит» идет за очередным чемпионством в России...

– А что это за команда? Я ее не знаю.

– А мы знаем! «Зенит» забирает очередной чемпионат. В чем, помимо результата, вы видите различия между «Спартаком» и «Зенитом» вне футбольного поля?

– Разница в менталитете, это же очевидно. Все дело в психологии. Мы можем говорить с вами про технический уровень сколько угодно, но важен дух победителя.

Я пять сезонов отработал в «ПСЖ». За это время «ПСЖ» завоевал 12 трофеев. Конечно, главный трофей [Лигу чемпионов] они не завоевали. А если его нет, значит, они вообще ничего не завоевали.

Я приехал сюда, и я точно знаю, что такое менталитет победителя. Это касается не одного игрока, а всего клуба. Я знаю, что это значит.

Во-первых, нужно брать ответственность на себя. Если вы проиграли, значит, надо приходить в офис не в 8 утра, как обычно, а в 7:30. А сегодня, кстати, я приехал на час позже. Приехал в 9 – мы же победили!

Как можно приобрести менталитет победителя? Все просто – «Зенит» был чемпионом последние пять-шесть лет, и у них этот менталитет сам сформировался.

Я смотрел их игру с «Ахматом», первые 35 минут. Да, у «Ахмата» тоже были возможности, но было видно, что «Ахмат» играет против команды, у которой есть уверенность в победе. И мы должны над этим работать, вот и все.

В Москве ведь нигде нет магазина, куда я могу пойти и купить менталитет победителя. Он не продается, его не купить за деньги. Его нужно прививать.

Да, можно купить игрока, у которого есть такой менталитет, это один из вариантов, но в любом случае это комплексный процесс, в который должны быть вовлечены все мы.