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Где смотреть «Сочи» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 17 апреля

«Сочи» и «Локомотив» сыграют в матче 25-го тура РПЛ.

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  • Игра состоится в воскресенье, 17 апреля.
  • Встреча пройдет в Сочи на стадионе «Фишт».
  • Начало – в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Сочи – Локомотив

  • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции – в 16:25 мск.
  • Игру также будет транслировать Winline.

«Сочи» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» – 4-е. В матче первого круга москвичи победили со счетом 2:1.

Ставки на матч Сочи – Локомотив

Коэффициенты:

  • Победа «Спартака» – 1.83
  • Ничья – 3.60
  • Победа «Рубина» – 4.40

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Источник: «Бомбардир»

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