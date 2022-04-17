Где смотреть «Сочи» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 17 апреля

«Сочи» и «Локомотив» сыграют в матче 25-го тура РПЛ.

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Игра состоится в воскресенье, 17 апреля.

Встреча пройдет в Сочи на стадионе «Фишт».

Начало – в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Сочи – Локомотив

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции – в 16:25 мск.

«Сочи» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» – 4-е. В матче первого круга москвичи победили со счетом 2:1.

Ставки на матч Сочи – Локомотив

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