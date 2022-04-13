Банк «Открытие», попавший под санкции Великобритании, продолжит сотрудничество со «Спартаком»

Банк «Открытие» продолжит сотрудничество со «Спартаком», несмотря на санкции со стороны Великобритании.
- Под санкции Великобритании также попал совладелец «Спартака» Вагит Алекперов.
- «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
«Банк «Открытие» и ФК «Спартак-Москва» продолжают сотрудничество.
Для нас, а также наших клиентов и партнеров важно, чтобы «Спартак» при поддержке банка сохранял ведущие позиции в российском футболе и продолжал радовать болельщиков на «Открытие Банк Арене» и других стадионах России и мира», – сообщили в пресс-службе банка.
Источник: «Матч ТВ»