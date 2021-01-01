Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
2 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
3 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?

Банк «Открытие», попавший под санкции Великобритании, продолжит сотрудничество со «Спартаком»

Банк «Открытие» продолжит сотрудничество со «Спартаком», несмотря на санкции со стороны Великобритании.

  • Под санкции Великобритании также попал совладелец «Спартака» Вагит Алекперов.
  • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.

«Банк «Открытие» и ФК «Спартак-Москва» продолжают сотрудничество.

Для нас, а также наших клиентов и партнеров важно, чтобы «Спартак» при поддержке банка сохранял ведущие позиции в российском футболе и продолжал радовать болельщиков на «Открытие Банк Арене» и других стадионах России и мира», – сообщили в пресс-службе банка.

Новости по теме
Дизайнеры объяснили концепцию ретро-логотипа «Спартака» в честь столетия клуба 1
Сборную России, «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» удалили из FIFA22 7
Селихов вернулся к тренировкам в общей группе «Спартака» 5
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:02
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11