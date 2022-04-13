Банк «Открытие», попавший под санкции Великобритании, продолжит сотрудничество со «Спартаком»

Банк «Открытие» продолжит сотрудничество со «Спартаком», несмотря на санкции со стороны Великобритании.

Под санкции Великобритании также попал совладелец «Спартака» Вагит Алекперов.

«Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.

«Банк «Открытие» и ФК «Спартак-Москва» продолжают сотрудничество.

Для нас, а также наших клиентов и партнеров важно, чтобы «Спартак» при поддержке банка сохранял ведущие позиции в российском футболе и продолжал радовать болельщиков на «Открытие Банк Арене» и других стадионах России и мира», – сообщили в пресс-службе банка.