Мостовой: «Не вижу, чтобы «Ростов» в чем-то прибавил после возвращения Карпина»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой не заметил положительных изменений в игре «Ростова» после возвращения Валерия Карпина на пост главного тренера.

«Карпин вернулся в ту команду, где уже работал. В принципе, я к этому решению отношусь с иронией, обычно совмещение должностей в сборной и клубе ни к чему хорошему не приводило.

На данный момент я не вижу, чтобы «Ростов» в чем-то прибавил. Команда как была на десятом месте, так и осталась», – сказал Мостовой.

Карпин вернулся в «Ростов» 10 марта.

После его возвращения команда одержала 3 победы, 1 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение.

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