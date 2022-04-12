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  • Мостовой: «Не вижу, чтобы «Ростов» в чем-то прибавил после возвращения Карпина»

Мостовой: «Не вижу, чтобы «Ростов» в чем-то прибавил после возвращения Карпина»

12 апреля 2022, 18:44
7

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой не заметил положительных изменений в игре «Ростова» после возвращения Валерия Карпина на пост главного тренера.

«Карпин вернулся в ту команду, где уже работал. В принципе, я к этому решению отношусь с иронией, обычно совмещение должностей в сборной и клубе ни к чему хорошему не приводило.

На данный момент я не вижу, чтобы «Ростов» в чем-то прибавил. Команда как была на десятом месте, так и осталась», – сказал Мостовой.

  • Карпин вернулся в «Ростов» 10 марта.
  • После его возвращения команда одержала 3 победы, 1 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий Мостовой Александр
Комментарии (7)
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Беспонтий
1649779081
язык колокола называется било когда звучит царь колокол которому место на постаментах не нашлось то это уже больше походит на ботало коровье чтобы не потеряли
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Bozigit
1649780686
Другого от Мостового не ожидал
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Vitaga
1649781245
мостовой явно настроен против карпина. постоянно старается принизить его.
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ЗаЖиМ
1649790516
Это тебе не Бадаевское рекламировать...
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ySS
1649790830
Если внимательно следить за игрой Ростова, то стоит отметить, что с уходом легов Ростов не потерял ничего. По-прежнему легко даются матчи с играющими командами, и очень тяжело с автобусами. Да и команда была ниже нужного новгорода
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paracetamol
1649830920
Ростов прибавил в победах и очках, странно этого не видеть!
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OlegMilleniumDaveBoiko198
1649932203
Пусть внесет пару предложений. Критиковать может каждый!
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