Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
2 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
3 Тест: за какую сборную вы бы играли?
Тест: за какую сборную вы бы играли?

Мостовой: «Не вижу, чтобы «Ростов» в чем-то прибавил после возвращения Карпина»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой не заметил положительных изменений в игре «Ростова» после возвращения Валерия Карпина на пост главного тренера.

«Карпин вернулся в ту команду, где уже работал. В принципе, я к этому решению отношусь с иронией, обычно совмещение должностей в сборной и клубе ни к чему хорошему не приводило.

На данный момент я не вижу, чтобы «Ростов» в чем-то прибавил. Команда как была на десятом месте, так и осталась», – сказал Мостовой.

  • Карпин вернулся в «Ростов» 10 марта.
  • После его возвращения команда одержала 3 победы, 1 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение.

Пройдите быструю регистрацию и получите бесплатную ставку 1000 рублей

Новости по теме
Мостовой предложил штрафовать судей за ошибки: «Чтобы не было повадно» 12
Мостовой: «Надо забыть разговоры о том, что «Сочи» фарм-клуб «Зенита» 8
Мостовой: «Абсолютно не верю в вылет «Спартака» из РПЛ» 1
Источник: ТАСС

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:44
Комментарии5
...
  • ...
    Рейтинг: +4588

    ySS 56 минут назад

    Если внимательно следить за игрой Ростова, то стоит отметить, что с уходом легов Ростов не потерял ничего. По-прежнему легко даются матчи с играющими командами, и очень тяжело с автобусами.
    Да и команда была ниже нужного новгорода

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +56

    ЗаЖиМ 1 час назад

    Это тебе не Бадаевское рекламировать...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1468

    Vitaga 3 часа назад

    мостовой явно настроен против карпина. постоянно старается принизить его.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1700

    Bozigit 3 часа назад

    Другого от Мостового не ожидал

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1307

    Беспонтий 4 часа назад

    язык колокола называется било
    когда звучит царь колокол которому место на постаментах не нашлось
    то это уже больше походит на ботало коровье

    чтобы не потеряли

    6
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11