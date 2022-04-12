«Ростов» подписал контракт с 17-летним воспитанником Дуряном

Защитник Даниил Дурян заключил первое профессиональное соглашение с «Ростовом».

«Очень счастлив подписать контракт с «Ростовом». Я вырос в этом городе, люблю этот клуб.

Благодарен своим тренерам Андрею Акоповичу Акопянцу и Александру Александровичу Аброскину за всe, что они сделали для меня и продолжают делать.

На подписанном контракте не останавливаемся, а двигаемся дальше покорять вершины с «Ростовом», – сказал 17-летний воспитанник клуба.

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