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«Ростов» подписал контракт с 17-летним воспитанником Дуряном

Защитник Даниил Дурян заключил первое профессиональное соглашение с «Ростовом».

«Очень счастлив подписать контракт с «Ростовом». Я вырос в этом городе, люблю этот клуб.

Благодарен своим тренерам Андрею Акоповичу Акопянцу и Александру Александровичу Аброскину за всe, что они сделали для меня и продолжают делать.

На подписанном контракте не останавливаемся, а двигаемся дальше покорять вершины с «Ростовом», – сказал 17-летний воспитанник клуба.

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Источник: сайт «Ростова»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +56

    ЗаЖиМ 55 минут назад

    Давай, давай!!!

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    Рейтинг: +5786

    maygli 5 часов назад

    Блатной видать.
    ААА и ААА.

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +1307

    Беспонтий 5 часов назад

    барев
    продолжаем растить кадры для дружественной
    так сказать
    армении

    3
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