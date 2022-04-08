Терюшков: «Возможный бойкот игроками «Химок» матча с ЦСКА? Это сплетни, глупость несусветная»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию о противоречиях в команде. Часть игроков может бойкотировать ближайший матч с ЦСКА.
«Да это слухи какие-то, сплетни, глупость несусветная. Команда в полном составе готовится. Как еще может быть?
Завтра важная игра! Плотность в турнирной таблице такова, что откуда-то возникает какая-то глупость», – заверил Терюшков.
- «Химки» идут на 14-м месте в таблице РПЛ после 23 туров.
- Матч с ЦСКА состоится в субботу, 9 апреля, в 14:00 мск.
- Зимой «Химки» вновь возглавил Сергей Юран.
Источник: ТАСС