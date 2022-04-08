Президент «Торпедо»: «У нас уже подписан бюджет на участие в РПЛ»

Президент «Торпедо» Денис Маслов рассказал, как клуб готовится к возможному участию в следующем сезоне РПЛ.
– Клуб подал документы на получение лицензии РПЛ?
– Подали документы на получение лицензии, в том числе документы на подтверждение финансовых критериев.
У нас подписан бюджет на участие в РПЛ – задачу никто не снимал. Мы хотим бороться за первую двойку.
– Какая сумма бюджета на РПЛ?
– Мы точно понимаем, что если выйдем в РПЛ, то там сыграем.
– Но вы же понимаете, что с суммой в 300-400 миллионов рублей играть тяжело.
– Сумма существеннее. Если команда решит поставленную задачу, клуб имеет подтвержденный бюджет.
– Какие стадионы заявили на РПЛ?
– Основной – «Лужники», резервный – «Арена Химки».
– Но аренда «Лужников», как говорят, составляет около 20 миллионов рублей.
– Нам удалось договориться об аренде по определенной градации – топ-матч, матч иной категории. Все прописано.
– Вы уверены, что пройдете лицензирование?
– По документам, по нашим финансовым гарантиям проблем возникнуть не должно.
- «Торпедо» набрал 55 очков в 30 турах ФНЛ.
- Команда идет на 2-м месте в таблице лиги.