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Президент «Торпедо»: «У нас уже подписан бюджет на участие в РПЛ»

Президент «Торпедо» Денис Маслов рассказал, как клуб готовится к возможному участию в следующем сезоне РПЛ.

– Клуб подал документы на получение лицензии РПЛ?

– Подали документы на получение лицензии, в том числе документы на подтверждение финансовых критериев.

У нас подписан бюджет на участие в РПЛ – задачу никто не снимал. Мы хотим бороться за первую двойку.

– Какая сумма бюджета на РПЛ?

– Мы точно понимаем, что если выйдем в РПЛ, то там сыграем.

– Но вы же понимаете, что с суммой в 300-400 миллионов рублей играть тяжело.

– Сумма существеннее. Если команда решит поставленную задачу, клуб имеет подтвержденный бюджет.

– Какие стадионы заявили на РПЛ?

– Основной – «Лужники», резервный – «Арена Химки».

– Но аренда «Лужников», как говорят, составляет около 20 миллионов рублей.

– Нам удалось договориться об аренде по определенной градации – топ-матч, матч иной категории. Все прописано.

– Вы уверены, что пройдете лицензирование?

– По документам, по нашим финансовым гарантиям проблем возникнуть не должно.

  • «Торпедо» набрал 55 очков в 30 турах ФНЛ.
  • Команда идет на 2-м месте в таблице лиги.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +652

    sined1951 15 минут назад

    Если пройдут в премьер лигу, это считай будет первенство Москвы и Московской области.

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