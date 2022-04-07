РФС запретил «Химкам» регистрировать новичков

Палата РФС по разрешению споров наложила на «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов.

РФС удовлетворил заявление Аршака Коряна о применении санкций в отношении подмосковного клуба в связи с неисполнением определения палаты.

«Обязать «Химки» уплатить штраф в течение 30 дней с момента вступления постановления в силу. Применить к клубу запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры.

Данный запрет может быть снят палатой по заявлению «Химок» в случае исполнения обязательств перед футболистом Аршаком Коряном, установленных определением от 14 февраля», – говорится в сообщении РФС.