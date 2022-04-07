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РФС запретил «Химкам» регистрировать новичков

Палата РФС по разрешению споров наложила на «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов.

РФС удовлетворил заявление Аршака Коряна о применении санкций в отношении подмосковного клуба в связи с неисполнением определения палаты.

«Обязать «Химки» уплатить штраф в течение 30 дней с момента вступления постановления в силу. Применить к клубу запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры.

Данный запрет может быть снят палатой по заявлению «Химок» в случае исполнения обязательств перед футболистом Аршаком Коряном, установленных определением от 14 февраля», – говорится в сообщении РФС.

  • «Химки» идут на последнем месте в РПЛ.

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Источник: сайт РФС

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07.04.2022 18:59
Комментарии3
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    Рейтинг: +61533

    portero 7 апреля, 19:23

    Значит должки перед игроками и воровство процветает при петушкове, ему это очень нравится....

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    Рейтинг: -138

    Имя на сайте > portero 23 часа назад

    о применении санкций в отношении подмосковного клуба====И здесь санкции ))) Санкции повсюду.

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    Рейтинг: +451

    gunstilzit 7 апреля, 19:14

    Наш воспитанник отомстил Химкам за нытьё по поводу Кухты))))

    0
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