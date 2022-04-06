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Два матча ФНЛ прерваны из-за метели

6 апреля 2022, 19:44
4

В эти минуты проходит матч 31-го тура ФНЛ между «Торпедо» и «Акроном». В первом тайме встречу пришлось прервать из-за метели.

«Торпедо» вышло на матч в белой форме.

  • Игра проходит в спортгородке «Лужников».
  • Решение прервать матч принял главный судья Ян Бобровский (Санкт-Петербург).
  • На прошлой неделе в Москве был отложен старт матча РПЛ «Локомотив»«Спартак» (1:0).

UPD. Встреча «Велес»«СКА-Хабаровск» (проходит в Домодедово) также прервана в первом тайме из-за снегопада.

Фото: телеграм-канал Сергея Ильева.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. ФНЛ Торпедо Акрон
Комментарии (4)
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JTherry
1649265087
"...встречу пришлось прервать из-за метели..." Ян Бобровский оказался адекватнее Карася, а ведь судит матчи в ФНЛ...
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житель СПб
1649269581
Незачем играть в такую погоду. Это футбол, а не зимний вид спорта.
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