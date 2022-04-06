Два матча ФНЛ прерваны из-за метели

В эти минуты проходит матч 31-го тура ФНЛ между «Торпедо» и «Акроном». В первом тайме встречу пришлось прервать из-за метели.

«Торпедо» вышло на матч в белой форме.

Игра проходит в спортгородке «Лужников».

Решение прервать матч принял главный судья Ян Бобровский (Санкт-Петербург).

На прошлой неделе в Москве был отложен старт матча РПЛ «Локомотив» – «Спартак» (1:0).

UPD. Встреча «Велес» – «СКА-Хабаровск» (проходит в Домодедово) также прервана в первом тайме из-за снегопада.

Фото: телеграм-канал Сергея Ильева.