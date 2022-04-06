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Два матча ФНЛ прерваны из-за метели

В эти минуты проходит матч 31-го тура ФНЛ между «Торпедо» и «Акроном». В первом тайме встречу пришлось прервать из-за метели.

«Торпедо» вышло на матч в белой форме.

  • Игра проходит в спортгородке «Лужников».
  • Решение прервать матч принял главный судья Ян Бобровский (Санкт-Петербург).
  • На прошлой неделе в Москве был отложен старт матча РПЛ «Локомотив»«Спартак» (1:0).

UPD. Встреча «Велес»«СКА-Хабаровск» (проходит в Домодедово) также прервана в первом тайме из-за снегопада.

Фото: телеграм-канал Сергея Ильева.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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06.04.2022 19:44
Комментарии13
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    Рейтинг: +15021

    житель СПб 6 апреля, 21:26

    Незачем играть в такую погоду. Это футбол, а не зимний вид спорта.

    0
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    Рейтинг: +13521

    Barmaleushka 6 апреля, 20:33

    Непонятно почему Салихова до сих пор молчит .

    3
    Ответить
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    Рейтинг: +15021

    житель СПб > Barmaleushka 6 апреля, 21:25

    Действительно! Могла бы и высказаться - если принципиальный человек.

    0
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    Рейтинг: +13521

    Barmaleushka > житель СПб 6 апреля, 21:48

    "Аккумулятор" сел наверно .

    0
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    Рейтинг: +118

    шахта Заполярная > Barmaleushka 6 апреля, 22:44

    Похоже у тебя давно уже мозги подсели. Аккумулятор можно подзарядить, а в твоем случае безнадега полная.

    2
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    Рейтинг: +13521

    Barmaleushka > шахта Заполярная 7 апреля, 05:38

    В твоём случае ни "сажать" , ни "подзаряжать" и вовсе нечего .

    0
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    Рейтинг: +118

    шахта Заполярная > Barmaleushka 7 апреля, 11:47

    Согласен с тобой, мне зарядное не нужно. У меня все натуральное, это у тебя все на диодах.

    0
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    Рейтинг: +22075

    JTherry 6 апреля, 20:11

    "...встречу пришлось прервать из-за метели..."
    Ян Бобровский оказался адекватнее Карася, а ведь судит матчи в ФНЛ...

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    Рейтинг: +13521

    Barmaleushka > JTherry 6 апреля, 20:34

    А ведь он из проклятого Питера , наверняка свистит только в пользу гаспрома .

    3
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    Рейтинг: +15021

    житель СПб > Barmaleushka 6 апреля, 21:25

    Так может их с Карасем поменять местами? Или он играет на гитаре хуже?

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    Рейтинг: +13521

    Barmaleushka > житель СПб 6 апреля, 21:47

    Тут хоть апостолов назначай ... Бабе Зареме и её секте угодить крайне трудно .

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    Рейтинг: +22075

    JTherry > Barmaleushka 6 апреля, 23:07

    надо Зареме в Питер направить двух "апостолов" - Баширова и Петрова...) и будет вам щастье...

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    Рейтинг: +13521

    Barmaleushka > JTherry 7 апреля, 05:36

    Все её "апостолы" из силикона . Какая из них Баширов , а какая Петров ?

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