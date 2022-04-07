Где смотреть «Айнтрахт» – «Барселона»: во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы 6 апреля

«Айнтрахт» и «Барселона» сыграют в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы.
- Игра состоится в четверг, 7 апреля.
- Встреча пройдет на стадионе «Коммерцбанк-Арена».
- Начало – в 22:00 по московскому времени.
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Где смотреть онлайн-трансляцию матча Айнтрахт – Барселона
- Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Начало трансляции – в 21:45 мск.
Коэффициенты на матч Айнтрахт – Барселона
Bettery считает «Барселону» фаворитом первого матча.
- Победа «Айнтрахта» – 4.80
- Ничья – 4.15
- Победа «Барселоны» – 1.65
Источник: «Бомбардир»