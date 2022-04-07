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Где смотреть «Айнтрахт» – «Барселона»: во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы 6 апреля

«Айнтрахт» и «Барселона» сыграют в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы.

  • Игра состоится в четверг, 7 апреля.
  • Встреча пройдет на стадионе «Коммерцбанк-Арена».
  • Начало – в 22:00 по московскому времени.

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Где смотреть онлайн-трансляцию матча Айнтрахт – Барселона

  • Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Начало трансляции – в 21:45 мск.

Коэффициенты на матч Айнтрахт – Барселона

Bettery считает «Барселону» фаворитом первого матча.

  • Победа «Айнтрахта» – 4.80
  • Ничья – 4.15
  • Победа «Барселоны» – 1.65

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Источник: «Бомбардир»

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07.04.2022 19:00
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